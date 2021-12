– Interviu cu directorul general al Societății Piriou ATG România, Michael le Bouedec –

Reporter: Salutăm inițiativa dvs. de a prelua acest șantier. Am dori să ne spuneți în ce context ați ajuns să fiți interesați și ulterior să achiziționați Șantierul Naval Shipyard ATG Giurgiu?

Michael le Bouedec: Încă de la începutul anului acesta, Grupul francez PIRIOU, pe care-l reprezint, a purtat discuții cu Șantierul Naval din Giurgiu pentru a cumpăra platforma din Municipiul Giurgiu, în felul acesta putându-și extinde activitățile de construcții de nave în nord estul Europei. Deși nu am participat la discuțiile anterioare, cunosc însă esența acestora. Astfel, în luna septembrie, Grupul Piriou a decis achiziția Șantierului Naval din Giurgiu. Din diferite motive Grupul a întârziat oficializarea acestei achiziții până la acest moment. Preluarea a fost oficializată, așa cum ați luat la cunoștință, de luni 13 decembrie, știrea fiind transmisă în toată Europa.

Noi am publicat această informație și într-o revistă de specialitate din acest domeniu de construcții de nave, care apare în toată lumea. Comunicatul de presă a apărut deja, luni, la ora 4:00 dimineața. Este o revistă care publică 10-15 anunțuri pe zi, știri de interes pentru Șantierele Navale din Europa. În acest mod informația conform căreia Grupul Piriou este noul proprietar al Șantierului Naval ATG din Giurgiu, este cunoascută la această dată în toată lumea.

Pe plan local deocamdată ne-am rezumat la a face o prezentare a acestei situații, angajaților Șantierului. Transferul a fost făcut cunoscut d-lui Teodor Apostol Gheorghe, fostul proprietar al acestui Șantier.

Rep: Domnul Apostol va mai rămâne în structura de conducere a acestui Șantier?

M. B: El este în continuare pe partea de administrativ a societății Piriou ATG România, având doar atribuțiuni de asistență, consultanță și suport pentru transferul și preluarea tuturor informațiilor și relațiilor pe care le-a derulat Compania până la momentul în care a fost preluat Șantierul. Suntem conștienți că tot acest întreg proces de preluare, are nevoie de timp.

Rep: Ați fost mulțumit de ce ați găsit în acest Șantier, mă refer la calitatea profesională a oamenilor, la condițiile de lucru, la calitatea instalațiilor?

M.B: Am venit în Giurgiu, în perioada anterioară achiziției Șantierului, de vreo 4-5 ori, aici pe platformă. Am realizat auditul pe zona de tehnic/management și documentația Șantierului. În acest mod m-am pus la curent cu activitatea desfășurată aici, ulterior fiind nominalizat de Grupul Piriou ca director general al Șantierului de la Giurgiu. Așadar pe parcursul auditului până la momentul preluării Șantierului am avut timp să aflu că platforma de aici are puncte slabe, dar și puncte forte. Am observat totodată că la acest moment capacitățile existente ale Șantierului sunt bune pentru portofoliul de comerț pe care Grupul Piriou îl are. Este adevărat că am găsit echipamentele necesare învechite, dar noi am început deja un program de investiții cu ajutorul Grupului Piriou pentru îmbunătățirea productivității pe anumite zone, dar și pentru înlocuirea unor echipamente care sunt îmbătrânite, urmând ca ele să fie înlocuite cu echipamente de ultimă generație. Acestea se vor face însă în timp. Noi suntem deschiși să facem investiții, știind că pentru un comerț de calitate cu nave este nevoie de acest lucru. Oamenii de aici sunt politicoși, sunt amabili. Ce am găsit aici în ceea ce privește resursa umană ne mulțumește și este de apreciat…

Rep: Cum considerați că este Șantierul de la Giurgiu în comparație cu cel din Franța?

M.B: Platforma de la Giurgiu a fost evaluată în parametrii Șantierului pe care noi îl deținem în Franța, la Piriou, fiind similar cu cel din Franța, adică nici prea mare , dar nici prea mic, potrivit să corespundă portofoliullui nostru de comenzi. Noi avem un sincrolift de 2.000 de tone, cel al Șantierului din Giurgiu este de 3.000 de tone. Navele pe care le construim noi, Grupul Piriou, sunt până la 110 metri, lungime ce se potrivește cu capacitățile din Concarneau – Piriou, unde se află cartierul nostru general.

Rep: Ați găsit și lucuri care v-ar putea crea greutăți în următoarea perioadă?

M.B: Da…cu siguranță debitele și adâncimile Dunării…

Rep: Veți mai avea nevoie de mână de lucru, odată cu dezvoltarea Șantierului? De unde o veți lua, din Giurgiu sau din altă parte…?

M.B: Am avut recent un dialog cu vicepreședinta Consiliului județean Giurgiu, Elisabeta Mihalcea, pe tema învățământului dual în Municipiul și județul Giurgiu. Eu vin din această zonă de pregătire continuă și știu faptul că aceasta este calea reală de a îmbunătăți și de a crește o echipă calificată pe platforma Șantierului. Avem o primă înțelegere cu Consiliul Județean Giurgiu și în acest sens va fi pregătit pentru noi un personal calificat: studenți, ingineri ce vor lucra ulterior pe platforma Șantierului nostru. Este un lucru extrem de important atât pentru noi, cât și pentru comunitatea giurgiuveană. Pe lângă o înțelegere cu Universitatea Politehnică din București, pe această temă, probabil vom avea o înțelegere și cu Universitatea din Galați care ne poate pune la dispoziție ingineri constructori de nave, arhitecți navali. De aceea ne dorim o populație tânără în acest oraș care să poată să preia din responsabilitățile și meseriile disponibile pe platforma din Giurgiu. În acet mod tinerii nu vor mai pleca de aici, având această siguranță a locului de muncă.

Rep: Știați că Șantierul Naval Giurgiu a fost până în anii ‘90 un simbol al acestui oraș? Aveți intenția de a reface imaginea acestei unități etalon a orașului?

M.B: Este ceea ce dorim și noi. În acest sens am început deja să avem o bună comunicare cu reprezentanții importanți din administrația orașului.

Rep: care va fi rolul directorului Adrian Patriche în noua configurație organizatorică a Șantierului, ținând cont de calitățile excepționale ale acestuia și de prestigiul de care se bucură în rândul navaliștilor.

M.B: În timpul discuțiilor noastre domnul Patriche ne-a spus că va rămâne aici atâta timp cât eu voi rămâne pe acest post. Dânsul va contiua să ocupe funcția de director executiv, director industrial al Șantierului. Trebuie precizat că avem nevoie de fiecare persoană ce se află pe platforma Șantierului, că dorm ca fiecare să își continue activitatea, să își îmbunătățească prin trening sau calificări ulterioare poziția în cadrul Organigramei. Totodată avem nevoie să dublăm personalul, începând cu perioada 2023. Acest lucru nu este simplu, și nu se face de pe o zi pe alta. Este nevoie de timp. Dar și personalul care administrează și urmărește toată această activitate trebuie să fie pregătit, să poată lucra cu această entitate ce va trebui să preia comenzile din 2023.

Rep: Când veți avea următoarea lansare a unei nave, sub noua conducere a Șantierului și în ce mod doriți să vă promovați pe viitor imaginea, proiectele, activitatea ?

M.B: În 2022 ”încărcarea” nu va fi foarte mare, pentru că o serie de comenzi le avem. Ele ne dau și posibilitatea de a investi și a pregăti platforma, dar din 2023 ”încărcarea” va fi foarte mare și atunci noi trebuie să fim pregătiți să putem executa ceea ce ne-am propus pentru acel an.

Fiți siguri că vă vom chema de fiecare dată când vom avea un astfel de eveniment, când o navă va fi gata. Lumea trebuie să vorbească despre Șantierul ATG Giurgiu și de aceea vom menține o relație permanentă cu mass media la nivel local și național. Trebuie să ne facem cunoscuți în același timp și la nivel internațional, așa cum fac celelalte șantiere mari de construcții de nave din Europa și din lume. Vom iniția în acest sens o zi deschisă, o ”Open Day” în care angajații Șantierului nu vor lucra, care de obicei aici a fost, până acum, ziua de 15 august. Adică de sărbătoarea Sfintei Maria, în România, când porțile Șantierului vor fi deschise oricui. Vom avea invitați din toate localitățile județului, din primării… Și astfel toți cei interesați vor putea vedea și vor cunoaște mai bine activitatea Șantierului naval ATG Giurgiu.

Rep: Aveți vreun mesaj pe care doriți să îl transmiteți giurgiuvenilor, la finalul acestui interviu?

M.B: Da. Doresc să spun că sunt extrem de bucuros pentru că am fost ales de Grupul Piriou pentru a administra și conduce Șantierul Piriou ATG România. Obiectivul meu este acela de a dezvolta Șantierul din Giurgiu, ce are un mare potențial și în același timp de a asigura angajaților de aici o viață cât mai bună posibilă.

Am șansa ca pentru realizarea acestui deziderat să am suportul echipei existente și să beneficiez de tot ceea ce s-a realizat aici, începând cu 2002, de către dl. Teodor Apostol.

Am venit în România cu întreaga mea familie încă din luna septembrie, fiind primit din prima zi cu un călduros: ”Bine ați venit!” Sunt sigur că atât eu cât și familia mea, vom avea o experiență dintre cele mai frumoase aici.

(Florian TINCU)