Ceea ce se credea imposibil de realizat vreodată în România, un Guvern PSD-PNL, este pe cale să se cristalizeze. Un adevărat ”anus contra naturii”, menit ”să salveze România”(chipurile!), dar mai mult creat pentru a mai salva din încrederea populației (atâta câtă mai e) în clasa politică, indiferent de culoare…

Prima întâlnire de curtuoazie între liderul social democraților, Marcel Ciolacu și cel al liberalilor, Florin Cîțu a demontat orice fel de prognosticuri.

Toate declarațiile de până acum, făcute ”en fanfare”, de către președintele Iohannis și susținătorii acestuia, privind imposibilitatea unei guvernări liberale, alături de PSD, au căzut într-o clipă în derizoriu. Încă odată ni s-a dovedit cât de populiste și găunoase sunt declarațiile autorităților statului, mai ales atunci când sunt promovate ca certitudini.

Ba chiar, s-a avansat formula hilară a unui eventual cabinet cu Ciolacu premier și Cîțu vice…, cu Firea ministru la Ministerul Muncii, iar Bușoi la cel al Fondurilor Europene. Ba chiar s-au propus soluții de genul: ”Cine dă premierul, cedează Finanțele!”

După cum se observă, graba aleșilor era aceea de găsire a unor conjuncturi favorabile partidelor din care făceau ei parte și nicidecum de salvare a României din cea mai dezastruoasă situație în care s-a aflat, după anii 90. De parcă împărțirea portofoliilor de ministere ar fi fost singura grijă de care suferea țara la ora asta.

S-a găsit chiar și o variantă care să mulțumească pe toată lumea (ne referim evident la partidele politice implicate în acest troc ), în care funcția de prim ministru să poată fi supusă rotației, din 2 în 2 ani. Așa s-a ajuns la formula ca premierul Ciucă, dacă va fi acceptat, să ocupe această funcție doar pentru doi ani după care să își ia jucăriile și să plece de unde a venit…

Suita de cedări a liberalilor sub presiunea crizei în care se găsește i-a făcut pe social democrați să fie mai toleranți în declarații, Ciolacu afirmând chiar (în ceea ce privește viitorul negocierilor): ”Suntem pe drumul cel bun…!” și că ” Liberalii sunt de bună credință”. Ba chiar i-a scăpat un porumbel care a lăsat cu gura căscată pe toată lumea : ”Nu excludem susținerea lui Câțu ca premier!”

Vă dați seama că după această declarație Dacian Cioloș a dat în icter mecanic, iar Dan Barna s-a închis în cabinetul său, ascuțindu-și armele pregătind, meticulos, o eventuală ”noapte a cuțitelor lungi”!

Declarații care l-au făcut pe Cîțu să uite de fostele încăierări ”ca în curtea școlii” cu gealații lui Ciolacu din Parlament și să afirme: ”Am găsit lucruri care să ne unească…!”, anunțând chiar faptul că ”PSD și PNL vor lucra împreună la Buget”.

Am văzut roșeața fardurilor din obrăjorii celor doi lideri de partid, în această dragoste de conjunctură ce s-a înfiripat, pe repede înainte, pe scena politicii noastre.

În acest timp, ros de șireturile invidiei, Liviu Dragnea încălecătorul unui proaspăt partid ce ar urma ca la termenele legale ale legii să îl recunoască drept lider, l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că ar fi predat PSD-ul (cu arme și bagaje), la Cotroceni.

Este evidentă dorința fostului chiriaș (până deunăzi), al pușcăriei Jilava, de a se fi întors triumfător, pe un cal alb, în chip de ”salvatore della Patria”. Această înțelegere intempestivă îi strică însă definitiv fostului lider al social democraților, orice socoteală.

În consecință, PNL va avea luni o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în care vor decide dacă fac sau nu coaliție guvernamentală cu PSD sau cu USR. După dictonul ”fă-te frate cu Dracul, până treci puntea!” Cu siguranță că este sintagma pe care o invocă fiecare din partide, pentru a justifica această relație de concubinaj politic.

Radicalii din cele două formațiuni, așa cum ne așteptam, se opun însă vehement acestei eventuale înțelegeri dintre două formațiuni antagonice doctrinar și nu numai…

Noi, cetățenii, care nici măcar nu mai avem dreptul de a ne opune în stradă fără a avea asupra noastră certificatul verde și obligatoria mască, nu avem altceva de făcut decât să așteptăm să vină ziua de luni, atunci când liberalii vor câtări avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre cele două variante și vor lua o decizie finală cu care vor merge ulterior la jucătorul de golf de la Cotroceni, pentru consultări.

Trebuie amintit că între timp liberalii au negociat nu numai cu PSD, ci și cu foștii colegi de Alianță: USR-ul. Cîțu nu s-a abținut însă nici de această dată să nu dea vina pe partidul lui Cioloș, spunând că s-a ajuns în această situație din cauza ”colegilor din coaliție care au plecat de la guvernare” și ”au semnat moțiune cu AUR.”

Din tot acest context politic, umbrit zi de zi de sute de morți, victime ale Coronavirusului, sperăm că am învățat cât de adevărată este sintagma: ”Niciodată să nu spui niciodată!” (Never say never!).

Florian TINCU