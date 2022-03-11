Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.03.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 2,93
MIHAI BRAVU 7
JOIŢA 6.8
BULBUCATA 5.74
FRĂTEŞTI 5.37
SĂBĂRENI 5.2
MUNICIPIUL GIURGIU 4.75
STOENEŞTI 3.89
PUTINEIU 3.79
MALU 3.55
HOTARELE 3.42
VALEA DRAGULUI 3.4
BOLINTIN-DEAL 3.09
GOSTINARI 3.06
GHIMPAŢI 3.03
COLIBAŞI 2.94
ISVOARELE 2.9
GREACA 2.89
GRĂDINARI 2.79
VEDEA 2.71
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2.68
ULMI 2.6
DAIA 2.53
GOGOŞARI 2.48
GOSTINU 2.43
STĂNEŞTI 2.4
OINACU 2.25
GĂUJANI 2.23
FLOREŞTI-STOENEŞTI 2.19
BĂNEASA 2.18
IEPUREŞTI 2.16
SCHITU 2.07
COMANA 2.05
CLEJANI 1.97
ADUNAŢII-COPĂCENI 1.96
OGREZENI 1.96
VĂRĂŞTI 1.95
HERĂŞTI 1.87
SLOBOZIA 1.76
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1.73
IZVOARELE 1.59
VÂNĂTORII MICI 1.58
PRUNDU 1.51
MÂRŞA 1.5
CREVEDIA MARE 1.49
RĂSUCENI 1.47
SINGURENI 1.45
CĂLUGĂRENI 1.32
LETCA NOUĂ 1.17
TOPORU 1.17
GĂISENI 1.12
BUTURUGENI 1.02
ROATA DE JOS 0.64
BUCŞANI 0.58
COSOBA 0.36

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)

 

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