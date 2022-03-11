Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.03.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|2,93
|MIHAI BRAVU
|7
|JOIŢA
|6.8
|BULBUCATA
|5.74
|FRĂTEŞTI
|5.37
|SĂBĂRENI
|5.2
|MUNICIPIUL GIURGIU
|4.75
|STOENEŞTI
|3.89
|PUTINEIU
|3.79
|MALU
|3.55
|HOTARELE
|3.42
|VALEA DRAGULUI
|3.4
|BOLINTIN-DEAL
|3.09
|GOSTINARI
|3.06
|GHIMPAŢI
|3.03
|COLIBAŞI
|2.94
|ISVOARELE
|2.9
|GREACA
|2.89
|GRĂDINARI
|2.79
|VEDEA
|2.71
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2.68
|ULMI
|2.6
|DAIA
|2.53
|GOGOŞARI
|2.48
|GOSTINU
|2.43
|STĂNEŞTI
|2.4
|OINACU
|2.25
|GĂUJANI
|2.23
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|2.19
|BĂNEASA
|2.18
|IEPUREŞTI
|2.16
|SCHITU
|2.07
|COMANA
|2.05
|CLEJANI
|1.97
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1.96
|OGREZENI
|1.96
|VĂRĂŞTI
|1.95
|HERĂŞTI
|1.87
|SLOBOZIA
|1.76
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1.73
|IZVOARELE
|1.59
|VÂNĂTORII MICI
|1.58
|PRUNDU
|1.51
|MÂRŞA
|1.5
|CREVEDIA MARE
|1.49
|RĂSUCENI
|1.47
|SINGURENI
|1.45
|CĂLUGĂRENI
|1.32
|LETCA NOUĂ
|1.17
|TOPORU
|1.17
|GĂISENI
|1.12
|BUTURUGENI
|1.02
|ROATA DE JOS
|0.64
|BUCŞANI
|0.58
|COSOBA
|0.36
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)