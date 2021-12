În ultima conferință de presă din acest an a primarului Municipiului, Adrian Anghelescu, acesta ne-a adus o veste foarte proastă: Giurgiu se află în ipostaza de a rămâne fără căldură încă din primele zile ale lunii ianuarie.

Astăzi ne aflăm în situația să avem gaz plătit până pe data de 3 ianuarie 2022. În acest context vom face toate eforturile, în primele zile ale noului an, ca toate fondurile ce se strâng de la impozite și taxe să le direcționez către achiziția de gaz – declara primul edil al Municipiului.

De precizat faptul că nici fosta administrație publică locală nu știa, atunci când am hotărât prelungirea subvenției de 60%, că prețul gazului va crește de 6 ori, ajungând să cheltuim aproximativ 1 miliard 800 de milioane de lei vechi, pe zi! Asta ar însemna 5 milioane de euro în perioada sezonului rece. Este catastrofal pentru primăriile care, ca și Giurgiu, nu au agenți economici importanți ce nu au colectări importante …

În concluzie, nu se poate trece peste această iarnă decât cu ajutor guvernamental – mai spunea primarul Anghelescu .

Mi-aș fi dorit să împărtășim alte vremuri…Vom da rațiile cu care deja bună parte din școli, grădinițe , licee s-au obișnuit. Doresc să înțeleagă lumea că aceștia sunt banii comunității giurgiuvene. Nu ai lui Anghelescu, nu ai d-lui Muscalu… Ne vom întinde cât ne este plapuma și de aceea cerem ajutor și facem tot posibilul să primim acest ajutor. Guvernul României trebuie să înțeleagă că nu se poate altfel… Sunt localități din România care au primit sume importante pe care nu le pot cheltui. Și aici trag un semnal de alarmă și sper ca cineva să țină cont de asta și să ne pună la dispoziție măcar o sumă de 5 miloane de lei, minim necesar pentru lunile următoare – a conchis edilul .

Întrebat dacă parlamentarii giurgiuveni au fost nștiințați de această situație, primarul Anghlescu a declarat: ”Indiferent de situație, răspunsul Ministrului Dezvoltării a fost că mai avem o șansă mai ales că sunt instituții, cum e Spitalul județean de Urgență, care au nevoie stringentă de căldură, ca să nu mai vorbim de creșe sau de grădinițe. Ar fi o rușine pentru noi să trimitem copiii din nou în on line din cauza lipsei banilor de achiziție de gaz necesar încălzirii acestor unități.”

Primarul a reamintit că agentul termic se dă unităților școlare după un program stabil de comun acord cu conducerile acestora, de la 4 dimineața la ora 16.00. Acolo unde a fost nevoie am dat putere mai mare, acolo unde am avut competiții sportive am lăsat de vinerea …

”Eu n-am crezut că după 32 de ani vom ajunge să vorbim iarăși despre încălzirea populației în apartamente și de faptul că tremurăm în case de frig…” a mai menționat , vizibil contrariat, primarul Adrian Anghelescu .

(Jurnal)