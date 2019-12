De 50 de ani, un om cheltuiește cam 1.000 de dolari ca să facă 300 de jucării pe care le donează de Crăciun copiilor necăjiți. El e dovada că Moș Crăciun există!

Niciun copil nu merită să aibă parte de un Crăciun trist, consideră cel care, de jumătate de deceniu, aduce bucurie în sufletele copiilor nevoiași, orfani sau pentru care zilele de Crăciun nu diferă cu nimic față de celelalte.

De cinci decenii, el face jucării pentru copiii nevoiași. Și în fiecare an, când cei de la Salvation Army, una dintre cele mai mari organizații caritabile din lume, cu o structură cvasi-militară, strâng haine și alimente pentru oamenii nevoiași din zona lui, Jim oferă jucăriile la care meșterește cu răbdare.

Omul primește materialele, îndeosebi lemn, de la vecinii lui, sau le cumpără el însuși. Cheltuiește cam 1.000 de dolari pe an, dar pentru el asta nu-i o problemă, tot ce contează este să facă niște copii să simtă că, măcar o dată pe an, cineva are grijă de ei și îi iubește, relatează ABC11.

În fond, el știe bine cum e să nu primești niciun dar de Crăciun. „Tata muncea, dar nu câștiga mulți bani. E greu să ai un Crăciun fericit cu cinci copii”, a povestit bătrânul.