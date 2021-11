„Când am intrat în război, am ştiut că nu vom ieşi din el fără să se fi

înfăptuit opera pentru care îl declarasem. Amărăciunile şi greutăţile prin

care am trecut, nicio clipă n-au făcut să şovăiască în noi încrederea că,

oricare ar fi primejdiile momentului, ţelul nostru îl vom atinge.

După ce am tras sabia, ştiam că pacea ne va da România Mare.”

I.C. Brătianu

Sărbătoarea națională trezește în fiecare dintre noi, sentimente patriotice profunde și un spirit cast de comemorare a celor care au contribuit decisiv pentru ca România să devină o națiune de sine stătătoare și independentă.

Noi, cei care nu am simțit durerea rănilor provocate de lupte și conflicte armate, să fim veșnic îndatorați și recunoscători celor de dinainte, care au făcut acest sacrificiu, cu speranța că noi și succesorii noștri nu vom fi nevoiți să mai luptăm pentru înfăptuirea idealului suprem.

Este al doilea an în care, conjunctura epidemiologică ne obligă să sărbătorim restrâns Ziua Națională a României, însă rămâne la fel de importantă pentru noi, fiindcă dincolo de limbă, tradiții și cultură, 1 decembrie reprezintă conștiință, solidaritate și unitate.

Îmi doresc ca acest 1 Decembrie să conteze în conștiința fiecăruia dintre noi și să înțelegem că valorile și identitatea națională sunt moștenirile cele mai de preț pe care ni le-au dăruit predecesorii noștri, eroii României, pe care îi omagiem astăzi.

La mulți ani, România!

La mulți ani, români de pretutindeni!

Dumnezeu să ocrotească și să binecuvânteze patria noastră!