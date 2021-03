Programele pentru sprijinirea mediului de afaceri, aprobate în 2020 de Guvernul Ludovic Orban, vor fi continuate și în 2021 de Guvernul Florin Cîțu.

Guvernul a aprobat, astăzi, o ordonanță de urgență prin care programul IMM Invest a fost prelungit şi va include şi subprogramul Agro Invest destinat fermierilor.

,,Am lucrat la implementarea acestei măsuri pentru menținerea creditării, în 2020, în perioada când care eram secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului având atribuţii în domeniile fiscalităţii, finanţelor publice, economiei, mediului de afaceri. Guvernul PNL a asigurat în 2020 acces la finanțare rapidă și ieftină, credite cu dobândă zero în primele 8 luni, cu garanția statului, fără alte garanții suplimentare pentru aprox. 27.000 IMM-uri. Au fost acordate doar anul trecut credite prin IMM Invest de peste 17 miliarde lei. În acest fel, Guvernul a salvat afaceri și locuri de muncă. În 2021, prin prelungirea programului IMM Invest, încă 14 miliarde de lei pot ajunge la companii sub formă de finanțări bancare garantate de stat cu dobândă subvenționată și comisioane zero”, a declarat deputatul, Gabriela Horga.

Subprogramul Agro IMM-Invest, cu un plafon de garantare de un milliard de lei, are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate IMM cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici şi mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Potrivit declaraţiilor parlamentarului vor fi continuate programele de sprijin pentru economie și se va apela la soluții a căror eficiență a fost validată de Comisia Europeană. Companiile din România au acum la dispoziție instrumente de asigurare a accesului la finanțare și a lichiditații necesare pentru desfășurarea activităților economice fără precedent în ultimii 30 de ani.