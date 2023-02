Medicul Chirurg Mircea Beuran a fost achitat de către Tribunalul Giurgiu pentru o ”pretinsă luare de mită!”

Tribunalul Giurgiu l-a achitat pe medicul chirurg Mircea Beuran, soluția fiind dispusă de judecătorul Andrei Buliga. Solutia de achitare dispusa de judecatorul Andrei Buliga de la Tribunalul Giurgiu fata de medicul chirurg Mircea Beuran a fost dată în dosarul în care Directia Nationala Anticoruptie îl reținea pentru 24 de ore pe unul dintre cei mai reputati medici si profesori din Romania, pentru o pretinsa mită de 10.000 euro si o cutie de cadou în valoare de 35 de lei, denuntata de unul dintre medici. Sentinta penala nr. 233/2022 pronuntata în 17 noiembrie 2022 in dosarul nr. 9606/3/2020 de judecatorul Andrei Buliga în care sunt expuse pe larg temeiurile care au stat la baza pronuntarii solutiei de achitare a medicului chirurg Mircea Beuran, în baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penală: „fapta nu exista” pentru pretinsa infractiune de luare de mita. Având la bază un denunț de 21 de pagini, formulat de un medic care a sustinut că i-ar fi dat 10.000 euro și o cutie de cadou de 35 lei profesorului Beuran pentru ca acesta sa propuna în cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti (unde detinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de Doctorat si profesor universitar chirurgie generala în cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti) scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar în specialitatea chirurgie generala, cu garantia că va asigura câștigarea concursului, procurorul Marius Daniel Pata a decis, în 2020, retinerea pentru 24 de ore a medicului Mircea Beuran si ulterior trimiterea sa în judecata pentru presupusa mita denuntata de doctorița respectiva, împreuna cu acea cutie de cadou de 35 lei. Judecatorul Andrei Buliga de la Tribunalul Giurgiu a evidentiat în sentință faptul ca nici singura proba ramasa în dosar nu se coroboreaza cu denuntul medicului Huiduc, retinând chiar că „martorul detuntator a tot încercat o actiune de provocare a inculpatului, pentru ca acesta să recunoasca o presupusa faptă pentru că exista mari dubii că ar fi săvârșit-o. Astfel, a conchis judecatorul Andrei Buliga, „se constata ca prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza inculpatul nu a fost rasturanta prin probe mai presus de orice indoiala, astfel cum impun dispozitiile art. 4 C.proc.pen., art. 396 alin. (2) C.proc.pen.si dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, nefiind stabilita cu certitudine săvârsirea faptei retinuta în sarcina inculpatului”. „Tribunalul retine ca acuzatia adusa unei persoane, suspectata de savarsirea unei fapte penale, trebuie sa rezulte din interpretarea coroborata a probelor legal administrate in prezenta cauza Or, in prezenta cauza, în concret, primirea de catre inculpat a sumei de 10.000 euro, de la martoră care, potrivit rechizitoriului, s-ar fi petrecut în dimineata zilei de 18.12.2018 a fost afirmat numai de martoră, fara a exista vreo alta proba care să confirme. (…) În continuare, Tribunalul retine ca declaratia martorei nu se coroboreaza nici măcar cu singurul mijloc de probă legal administrat în faza de urmărire penală si anume înregistrarea ambientală dintre Beuran Mircea si …. (întâlnirea din 21.01.2020, în incinta cabinetului inculpatului din cadrul SCUB Floreasca).