„Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, acordat personalului medical implicat direct transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, va fi acordat și tuturor medicilor de familie. Ordonanța de urgență a Guvernului a fost amendată în acest fel de către comisia de buget a Senatului, iar senatorii urmează să și voteze, marți, în plen această modificare. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de către cei 130 de senatori care și-au exprimat votul. Prin urmare, în plus față de categoriile inițial incluse în Ordonanța de urgență nr. 43/2020, Guvernul a decis acordarea sporului de 2.500 lei următoarelor categorii de personal: a) medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19; b) personal care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și carantinare a persoanelor diagnosticate pozitiv; c) personal din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de carantinare, recoltare și transport probe pentru testare SARS-CoV 2, activități de sprijin a persoanelor aflate sub măsura de carantină, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-COV2, respectiv pacienți diagnosticați COVID-19; d) personal din cadrul direcțiilor de sănătate publică care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în condițiile în care a existat cel puțin un caz confirmat de infecție cu COVID-19; e) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților infectați cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie; f) alte categorii de personal implicate în activități desfășurate pentru pacienți infectați cu COVID-19; g) personalul de la lit. a)-e) care in urma desfășurării activității a fost infectat cu coronavirus”, se preciza, la începutul lunii mai 2020.

Numai că, de atunci, au trecut cinci luni, și nimeni nu a primit vreun leu. Mai mult, medicii de familie au cheltuit, din bugetul propriu, pentru măști, dezinfectanți și mănuși, necesare în procesul de asigurare a serviciilor medicale. Singurul ajutor primit, în această perioadă, a fost, după cum preciza președintele Patronatului Medicilor de Familie – Giurgiu, dr. Mădălina Mina, un set de două cutii de măști de protecție, din partea unui magazin on-line extrem de cunoscut.

Referindu-se la situația în care se află acum medicii de familie, dar și la faptul că ar fi trebuit să primească, totuși, acel ajutor, Mădălina Mina declara, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Într-adevăr, în perioada stării de urgență, personalului medical al spitalelor și al celorlalte instituții de stat i s-a acordat un anumit spor. E adevărat, și ei au avut unele probleme cu acest spor, dar acolo au intervenit sindicatele…s-a spus inițial că pentru medicii de familie se vor acorda, din fonduri europene, 2.500 de lei pentru fiecare lună, cât a durat situația de urgență. Deci, două luni, 5000 de lei. Aceeași sumă era vehiculată și pentru asistenta medicului de familie. A apărut într-adevăr menționată și medicina de familie într-o lege. Problema era că era trecut, textual: „doar cabinetele de medicină de familie care au participat la diagnosticarea, transportul, tratamentul sau monitorizarea pacienților care se încadrau în definiția de caz a pacientului suspect”. În acel moment, al situației de urgență, pacienții suspecți, conform definiției INSP erau doar cei simptomatici (febră, insuficiență respiratorie, tuse etc). Deci, medicii de familie, pe definiția de caz din perioada situației de urgență, nu prea au avut pacienți, decât în cazuri extreme. Deci, nu ne puteam încadra. Din perioada aceea, am avut în evidență pacienții aflați în carantină, deja diagnosticați pozitiv. Am mai avut pacienții din zonele galbene și roșii care au intrat în carantină. Deci, noi, medicii de familie, am monitorizat, dar nu conform definiției de caz. Au venit acum 2 săptămâni, cei de la Casa Națională de Sănătate, cu o circulară către Casele Județene, în care se menționa că se trece peste definiția de caz din perioada aceea și se pot încadra și medicii de familie cre au avut pacienți din zona galbenă sau în carantină. Unele case județene au transmis mai departe, către medici, această circulară, altele, nu. La Giurgiu nu s-a transmis către niciun medic. Unii medici au depus din prima perioadă, alții au înțeles de atunci cum e cu definiția de caz, și au preferat să nu se complice, mai ales că banii urmau să fie imputați dacă nu exista încadrare pe textul legii. ”, mai spunea dr. Mădălina Mina.

(Jurnal)