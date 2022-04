Actuala ediție de campionat a Ligii a IV-a programeaza sâmbătă, 2 aprilie, meciurile din cadrul rundei cu numărul 18 a sezonului. De la ora 11:00 este programate meciurile din Seria Sud, iar de la 16:00 se joacă pentru Seria Nord.

Atât ocupanta locului secund, Giganții Vărăști, cât si ocupanta locului trei Victoria Adunații Copăceni din seria Sud, vor juca, pe teren propriu. Echipa din Vărăști va primi vizita ultimei clasate, Unirea Izvoarele iar formația din Adunații Copăceni va avea ca adversar pe ocupanta locului cinci în clasament, MV Călugăreni. AS Podul Doamnei (locul12), joacă sâmbătă, în derby-ul durerii întâlnind pe teren propriu pe AS Iepurești, ocupanta ultimului loc din seria Nord a primului eșalon fotbalistic din județul Giurgiu. În această etapă, ocupanta primului loc în clasamentul seriei Sud, Dunărea Giurgi va avea meci programat în deplasare la Hotarele și cum echipa din Hotarele s-a retras din campionat la începutul turului, giurgiuvenii vor obține 3 puncte la masa verde. Programul etapei a 18-a din Liga a IV-a, seria Sud, ora 11:00 Victoria Adunații Copăceni – M. V. Călugăreni Dunărea Oinacu – Real Colibași Viitorul Vedea – Gloria Comana Argeșul Hotarele – Dunărea 2020 Giurgiu 0-3 Giganții Vărăști – Unirea Izvoarele Voința Slobozia – Energia Remuș Voința Daia- Spicul Izvoru – ambele echipe s-au retras din campionat Programul etapei a 18-a din Liga a IV-a, seria Nord, ora 16:00 Intre Zorile – FC Singureni Petrolul Roata- Zmeii Ogrezeni AS Podul Doamnei – AS Iepurești FC Bolintin Malu Spart – Real Drăgăneasca Maxima Hobaia – Argeșul Mihăilești 3-0 Viitorul Tântava- Avântul Florești Luceafărul Trestieni- FC Bolintin Deal (Costel Spînu)