Marți 22 iunie, un pacient de 87 de ani, internat la secția de Interne a Spitalului județean de urgență Giurgiu, a sărit în gol de la etajul 3 al clădirii…

Solicitat să ne dea câteva detalii despre acest caz, Dragoș Chivu, directorul Spitalului ne-a spus că pacientul, între orele 16.30 și 16.45, îmbrăcat în pijamalele primite la internare, a forțat unul din geamurile clădirii, care deși avea o piedică, a cedat, după care bătrânul s-a aruncat, zdrobindu-se de caldarâm.

La momentul în care am auzit de eveniment, am mers în secția UPU unde bătrânul era resuscitat, prognosticul cadrelor medicale ce încercau să îl readucă la viață, fiind rezervat. Am anunțat aparținătorii și Poliția care a deschis o anchetă – ne-a spus directorul Spitalului.

Dragoș Chivu ne mai spunea că bătrânul nu prezenta semne de boli psihice care să-i fi motivat gestul disperat, urmând ca în perioada următoare să se constate ce a condus la acest regretabil accident.

În funcție de aflarea unor alte amănunte vom reveni cu noi informații privind acest caz.

(Jurnal)