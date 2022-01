La sfârșitul săptămânii trecute, conducerea echipei de Liga a 2-a, Astra Giurgiu l-a numit antrenor principal pe Marcel Abăluță (50 de ani). Marcel Abăluță a început deja pregătirile pentru o salvare miraculoasă de la retrogradare a Astrei Giurgiu.

Noul antrenor al echipei giurgiuvene are în staff-ul său pe George Șanțmare ca antrenor secund, fost jucător la Dunărea Giurgiu și Astra Giurgiu (ultima dată antrenor la Energia Remuș din Liga 4 Giurgiu ), iar ca antrenor al portarilor pe Radu Ștefan, care în sezonul 2015- 2016 a fost antrenor la Dunărea Giurgiu.

Abăluță le-a mai antrenat din postura de „principal” pe Academica Clinceni și Berceni. Cea mai notabilă experiență ca antrenor a fost cea de la FCSB, fiind „secundul” lui Bogdan Argeș Vintilă.