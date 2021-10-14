INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 14.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|7,43
|MALU
|22,09
|MIHAI BRAVU
|15,23
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|13,78
|GOGOŞARI
|13,33
|PUTINEIU
|11,63
|SĂBĂRENI
|11,56
|JOIŢA
|10,48
|GRĂDINARI
|10,17
|STOENEŞTI
|9,87
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,76
|SLOBOZIA
|9,67
|TOPORU
|9,21
|CĂLUGĂRENI
|9,14
|GOSTINU
|9,03
|SINGURENI
|8,88
|BOLINTIN-DEAL
|8,6
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,45
|COSOBA
|7,61
|GREACA
|7,53
|GĂISENI
|7,46
|COMANA
|7,33
|FRĂTEŞTI
|6,7
|VALEA DRAGULUI
|6,7
|BUTURUGENI
|6,58
|VEDEA
|6,52
|IEPUREŞTI
|6,4
|ULMI
|6,39
|BĂNEASA
|6,3
|IZVOARELE
|6,26
|GĂUJANI
|6,16
|CLEJANI
|6,14
|BUCŞANI
|6,08
|DAIA
|5,81
|MÂRŞA
|5,59
|CREVEDIA MARE
|5,51
|GHIMPAŢI
|5,12
|VĂRĂŞTI
|5,11
|BULBUCATA
|4,98
|OGREZENI
|4,98
|HOTARELE
|4,94
|GOSTINARI
|4,73
|VÂNĂTORII MICI
|4,7
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|4,62
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|4,26
|SCHITU
|4
|COLIBAŞI
|3,89
|OINACU
|3,84
|ROATA DE JOS
|3,71
|PRUNDU
|3,28
|RĂSUCENI
|2,4
|HERĂŞTI
|2,31
|ISVOARELE
|2,14
|STĂNEŞTI
|1,59
|LETCA NOUĂ
|1,16
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)