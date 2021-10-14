INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

 COMUNICAT DE PRESĂ 14.10.2021

         Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 7,43
MALU 22,09
MIHAI BRAVU 15,23
ADUNAŢII-COPĂCENI 13,78
GOGOŞARI 13,33
PUTINEIU 11,63
SĂBĂRENI 11,56
JOIŢA 10,48
GRĂDINARI 10,17
STOENEŞTI 9,87
MUNICIPIUL GIURGIU 9,76
SLOBOZIA 9,67
TOPORU 9,21
CĂLUGĂRENI 9,14
GOSTINU 9,03
SINGURENI 8,88
BOLINTIN-DEAL 8,6
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,45
COSOBA 7,61
GREACA 7,53
GĂISENI 7,46
COMANA 7,33
FRĂTEŞTI 6,7
VALEA DRAGULUI 6,7
BUTURUGENI 6,58
VEDEA 6,52
IEPUREŞTI 6,4
ULMI 6,39
BĂNEASA 6,3
IZVOARELE 6,26
GĂUJANI 6,16
CLEJANI 6,14
BUCŞANI 6,08
DAIA 5,81
MÂRŞA 5,59
CREVEDIA MARE 5,51
GHIMPAŢI 5,12
VĂRĂŞTI 5,11
BULBUCATA 4,98
OGREZENI 4,98
HOTARELE 4,94
GOSTINARI 4,73
VÂNĂTORII MICI 4,7
ORAŞ BOLINTIN-VALE 4,62
FLOREŞTI-STOENEŞTI 4,26
SCHITU 4
COLIBAŞI 3,89
OINACU 3,84
ROATA DE JOS 3,71
PRUNDU 3,28
RĂSUCENI 2,4
HERĂŞTI 2,31
ISVOARELE 2,14
STĂNEŞTI 1,59
LETCA NOUĂ 1,16

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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