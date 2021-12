Luni, 20 decembrie, în jurul prânzului, Primarul comunei Clejani, Florin Nidelea și directoarea Școlii Profesionale din localitate, Constantin Ionela Mariana, au jucat rol de Moș Crăciun dăruind pachete cu dulciuri tuturor copiilor din această școală.

După cum ne spunea primarul comunei, Florinel Nidelea, prin efortul financiar al Consiliului local și al Primăriei Clejani au fost oferite 781 de pachete , de la copiii de grădiniță la elevii de clasa a XI-a, fiecare cadou, fiind în valoare de 30 lei.

Alte 420 de pachete au fost oferite de către Fundația ”Masa rotundă”, reprezentată prin președintele Sindicatului Învățământului (FSLI), Romica Marin, ele constând în haine, dulciuri și rechizite.

Cu o săptămână în urmă – ne spunea directoarea Constantin Ionela Mariana – au fost plătite burse la Școala Profesională din Clejani din care: 38 burse de merit, sumele diferind evident, în funcție de medii, 36 burse sociale, 5 burse medicale, în valoare de 1200 lei fiecare și 15 burse pentru orfani.

Astăzi vom plăti și bursele profesionale la clasele a IX-a , a X-a și a XI-a pentru un număr de 49 de elevi, burse ce se ridică la o valoare lunară de 200 de lei. Din dorința ca suma să fie cât mai consistentă am evitat să le mai dăm în ultimele 4 luni. De câțiva ani procedăm în acest mod, pentru a le oferi înainte de sărbători când se strânge o sumă frumușică, bani din care chiar își pot cumpăra lucruri de valoare.

Directoarea Constantin ne mai spunea că printr-un proiect EGIS, Școala oferă o masă caldă, de două ori pe săptămână, deocamdată pentru 48 de preșcolari și 19 elevi de clasa a VIII-a , într-o sală de mese aflată în unitatea școlară. Hrana este distribuită de o firmă de catering. De la 1 ianuarie vor intra în acest proiect și clasa a IV-a, pentru un număr de 43 de elevi – preciza directoarea Școlii.

Trebuie menționat că oferta educațională cu profil de electromecanic al Școlii profesionale, din 2016, a fost autorizată și acreditată anul trecut. Anul acesta Moș Crăciun a venit și din partea ARACIP (Asigurarea Calității în Învățământul Românesc – n.red) cu alte două profile, urmând ca din 2022/2023 să oferim clase de mecanică agricolă și pe turism cu alimentație publică ( chelner, ospătar și vânzător în alimentație publică).

În cadrul profilului de mecanică agricolă, prin subvenția Primăriei Clejani cei care vor absolvi Școala, vor beneficia de cursurile școlii de șoferi.

Nu am fi putut reuși toate acestea dacă nu am fi avut sprijinul Inspectoratului Școlar județean Giurgiu, și a unor agenți economici pe care am dori să îi amintim cu voia dvs: SC DOVINOT și NEXT DOVINOT din Mihăilești, SC MGV- Ogrezeni pentru profilul chelneri -ospătari.

În sprijinul profilului de mecanică agicolă în primul rând meritul îl au Primăria și Consiliul local Clejani, care vor susține școala de șoferi , dar și societății SC DUMIR PROD, Asociației Familiale Dumitru Virginia, AF Dumitru Iulian și AF Dumitru Răzvan.

Nu în ultimul rând mulțumim Societății OMV PETROM ”Jean Cristophe”, din localitate, cu care am început proiectul Școlii Profesionale, Societății MGV .

Nu trebuie omis nici faptul că OMV Petrom a oferit și va oferi în continuare burse private, speciale, elevilor Școlii Profesionale care vor obține media generală peste 6 și nota 10 la purtare. La toate acestea se adaugă sponsorizările făcute Asociației părinților de la Școala Profesională Clejani. Cu cât mediile generale vor fi mai mari cu atât sumele vor fi, la rândul lor, mai consistente. Ele vor fi oferite la sfârșitul primului semestru și la finele fiecărui an școlar.

Mulțumim totodată conducerii celor două licee din Municipiul Giurgiu, Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” și Liceul ”Viceamiral – Ion Bălănescu”, ce ne-au sprijinit cu orice informație solicitată – ne-au mai spus gazdele acestui eveniment: primarul comunei, Florin Nidelea și directoarea Școlii Profesionale, Constantin Ionela Mariana, a căror prioritate în următoarea perioadă este Noi formarea a celor 3 clase de curs, de care aam amintit în rândurile de mai sus.

(Florian TINCU)