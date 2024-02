Luni, 20 februarie, Codruț CÎINARU a demisionat din PSD Giurgiu și totodată din funcția de consilier local.

”Astăzi, am demisionat din PSD și implicit, din funcția de consiler local!” – a anunțat consilierul local Codruț Cîinaru, luni, 20 februarie, pe pagina sa de facebook.

”A fost o decizie luată după ce am chibzuit mult, am cântărit bine lucrurile și am încercat să înțeleg stategia noii echipe de conducere de la nivelul municipiului. Am intrat în politică pentru că vreau să fac ceva pentru orașul meu pe care nu l-am părăsit cu adevărat niciodată. Am intrat în PSD pentru că, deși sunt întreprinzător privat, eram apropiat valorilor de stânga, valori ce mi-au fost insuflate de tatăl meu și pentru care am crezut că aveam maturitatea necesară de a le duce mai departe. Totuși, la fel ca-n fotbal, nu poţi da goluri de pe margine. De aceea, cred că e mai bine să mă retrag, să-mi acord un timp de reflecție și să hotărăsc ce voi face pe mai departe pentru că politica de unul singur nu se poate face! Mulțumesc colegilor din ”vechiul” PSD care au avut încredere în mine dar și cetățenilor care m-au votat. Pentru ei rămân același om pe care l-au cunoscut, indiferent ce decizie voi lua pentru viitor!” – a mai precizat fostul consilier local, Codruț Câinaru. (Jurnal)