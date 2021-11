O teorie nouă a conspirației antivaccinistă susține că serul anti-Covid 19 produs de către compania Moderna ar conține o substanță numită luciferază. Această substanță luminiscentă ar face ca cei vaccinați să poată fi urmăriți de către autorități. Povestea, născută parcă dintr-un film SF, a fost îmbrățișată repede și în România…

Teoria a apărut în Statele Unite, ajungând și în mediile antivacciniste din România, dovedindu-se deosebit de persistentă, în pofida încercărilor de demontare a ei. Substanța al cărei nume i-a speriat pe ultrareligioși este de fapt o proteină inofensivă, care le permite licuricilor să strălucească în întuneric,

Potrivit cercetătorului Cătălin Țucureanu, oamenii de știință o folosesc deseori în experimente, fără ca această să intre în componența vreunui vaccin.

Teoria conspirației, din curtea Caswi Albe

Teoria a provocat un scandal recent în Statele Unite după ce corespondentul de la Casa Albă al postului de televiziune Newsmax a postat pe Twitter un mesaj în care avertiza că substanța luminiscentă ar fi utilizată la producerea vaccinurilor și ar permite urmărirea persoanelor vaccinate.

„Dragi creștini, vaccinurile conțin un marker bioluminiscent numit LUCIFERAZĂ astfel încât să puteți fi urmăriți. Citiți ultima carte a Noului Testament ca să vedeți cum se va termina asta”, a scris reporterul Emerald Robinson.

Mesajul a fost scos de pe rețeaua de socializare întrucât încălca regulile privind fake news ale Twitter, iar postul Newsmax a anunțat că Robinson nu va mai apărea pe post, scrie Business Insider.

Satana din licurici

Bizara postare reia niște speculații mai vechi apărute încă dinainte ca vaccinurile să fie disponibile pe piață, vizat fiind în special vaccinul produs de către Moderna care a realizat un ser bazat pe ARN mesager.

”Luciferaza” care a speriat mediile religioase americane este în realitate o substanță care, prin descompunerea luciferinei, produce lumină. Cele două substanțe se regăsesc în stare naturală la licurici și la unele specii de pești, care astfel strălucesc în întuneric.

„Vaccinul strălucește, cel puțin cel al Pfizer”, a declarat Melissa Strickler, care a lucrat pentru gigantul farmaceutic timp de aproape 10 ani. „Arată ca și cum cineva a luat un bețișor luminos albastru, l-a spart și l-a pus în flacon, dar numai dacă există lumină și este în jurul unui fundal întunecat”.

Oamenii de știință folosesc cele două substanțe pentru a verifica modul în care decurg unele experimente de laborator. În urmă cu câțiva ani, o echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology chiar au folosit aceste proteine pentru a crea plante luminiscente care puteau fi folosite ca veioză.

Strickler a declarat pentru LifeSite că a trimis un e-mail companiei și a întrebat dacă luciferaza se află în vaccinul Covid și i s-a spus că a fost „folosită doar în testarea vaccinului”, dar nu va fi inclusă în produsul final.

Luciferaza, folosită doar la testare

În privința vaccinului Moderna, ”luciferaza” a fost utilizată doar pentru a testa modul în care acționează vaccinul. Cercetătorul Cătălin Țucureanu de la Institutul Cantacuzino a explicat pentru FANATIK modul în care luciferaza a ajutat procesul de cercetare pentru obținerea unui vaccin.

„Dacă vrei să urmărești livrarea unui ARN mesager trebuie să poți urmări ceva. Ce au făcut ei – doar în dezvoltarea vaccinului, asta nu intră în vaccinul final – în loc de spike au pus luciferază care este practic o proteină care, în anumite condiții, poate fi făcută să lumineze și atunci vezi dacă a intrat în celule și dacă s-a exprimat proteina respectivă. În celule sau pe șoareci, dacă faci testul ăsta pe șoareci și dacă vrei să vezi că vaccinul induce expresia unei proteine la nivelul injecției”, a precizat Cătălin Țucureanu.

Acesta a subliniat faptul că luciferaza a fost utilizată doar în testele de dezvoltare a vaccinului, fără să intre în compoziția finală a acestuia.

„Denumirea ei vine de la Lucifer, latinescul pentru „lumină”. Nu are legătură cu conotațiile foarte negative pe care le pot intepreta unii. Este o proteină folosită pentru a urmări cum se distribuie vacccinul și dacă proteina se exprimă în urma vaccinării sau pe culturi celulare și nu face parte din vaccin”, a mai spus cercetătorul român.

Luciferaza și numărul fiarei

Speculațiile în mediul online au fost suficient de numeroase pentru ca agenția Reuters să elaboreze un articol de fact checking prin care să demonteze aserțiunile că Moderna ar conține luciferină sau luciferază, precum și presupusele legături cu satanismul.

„Vaccinul Moderna conține luciferină într-o soluție de 66,6”, era una din postările pe Facebook menționate de Reuters. În componența vaccinului Moderna publicată de către Food and Drug Administration (FDA), instituția americană care se ocupă de autorizarea medicamentelor și siguranța alimentară, nu figurează luciferina. În schimb sunt menționate ARN mesager, lipide, colesterol, tromethamină, hidroclorit de tromethamină, acid acetic, acetat de sodiu ș.a. Luciferina nu figura nici pe lista de ingrediente a celorlalte vaccinuri autorizate în Statele Unite, după cum nu figura nici luciferaza, substanța care oxidează luciferina, producând astfel luminiscență.

De asemenea, nici numele celor două substanțe nu au vreo conexiune cu satanismul. Lucifer, luciferină și luciferază au o etimologie legată de cuvintele latinești „lux”, lumină, și „ferre”, care înseamnă a purta, a căra.

Un preot român demontează teoria…

După ce spaima legată de luciferază și luciferină a ajuns și la noi, un fact checking din perspectivă teologică a fost făcut de către preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al arhiepiscopiei Tomisului. Acesta a evocat și el că Lucifer înseamnă „purtător de lumină” precizând că acest cuvânt are trei sensuri în Biblie:

„1. Referire la un înger luminos, Lucifer, care a devenit SATAN, cel ce se împotrivește lui Dumnezeu, drac, diavol, Sarsailă, cum vreți…oricum, este numele dat ÎNAINTE de cădere. În Isaia, cap 14 scrie “Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii!”. De aici, asocierea cu diavolul. Dar nu e totul….

2. Steaua dimineții (Lucifer), chestiune intrată și în cultura universală când e vorba de planeta Venus.

3. Însuși Hristos. Habarniștii care nici măcar n-au deschis Biblia n-au de unde ști că Lucifer este denumit și Hristos.La 2 Petru 1,19 scrie: “Şi avem cuvântul proorocesc mai întărit, la care bine faceţi luând aminte, ca la o făclie ce străluceşte în loc întunecos, până când va străluci ziua şi Luceafărul va răsări în inimile voastre”. Mă îndoiesc că Sf. Petru dorea cuiva să i se nască Satana în inimă. Iar la Apocalipsă 22,16 Hristos este asemănănat cu ” steaua care străluceşte dimineaţa.””

Preotul Tănăsescu chiar a amintit că primii creștini se autointitulau uneori ca „luciferici”, adică „purtători de lumină”. De asemenea, există un sfânt Lucifer, care a fost episcop de Cagliari, în Sardinia, și care a combătut arianismul.

„Doamne, luminează mințile noastre și ferește-le de întunericul luminii catodice al prostiilor aruncate pe net” își încheia mesajul Eugen Tănăsescu.

Conspiraționiștii aduc acuze de satanism

Însă recursul la teologie și istoria bisericii nu i-a convins pe cei care au citit postarea pe Facebook a preotului care s-a trezit chiar acuzat de „satanism” de cei care au comentat la postare:

„Substanta aceea luciferă, nu are ce căuta în corpul uman. Iar în Apocalipsă scrie clar, despre acel numar dat celor mici și mari, 666, acel marka. Și tot Biblia avertizează și despre cei care vor duce în rătăcire omenirea, și care chiar și sub semnul crucii vor face multe nemernicii față de Creația lui Dumnezeu. Aici este și înțelepciunea minților de pe urmă. Cine are ochii să vadă, și urechi să audă. Ptr. că multe satane îmbracă de mulți ani sutana, și mulți diavoli au intrat în biserică vânzând credincioșii satanei.

(Sursa: Fanatik.ro; Activenews.ro)