FCSB i-a adus în miez de noapte la București pe Karanovic și pe Caiado, de la Hermannstast, pentru a se întări cu Slovan Liberec, dar a mai primit o lovitură de grație!

Dennis Man are și el COVID-19 și iese din schemă pentru meciul de azi. În plus, și Florin Tănase a ieșit din nou pozitiv, astfel că nici el nu mai are drept de joc pentru partida cu slovenii.

Denis Man și Florin Tănase au COVID și nu pot evolua cu Liberec

Oficialii roș-albaștrilor au încercat pe ultima sută să întărească echipa, pentru cel mai important meci al momentului, după cum au spus, dar iată că noul coronavirus continuă să facă ravagii la nivelul lotului. Dennis Man, cel care ”scăpase” până acum, a fost și el depistat pozitiv. În plus, la Florin Tănase, fotbalist care a avut și simptome, testul a ieșit iar pozitiv, după ce în urmă cu câteve zile, la o altă testare, era negativ.

În acest moment, lista fotbaliștilor de la FCSB, infectați cu COVID-19 este de 15. Rămâne de văzut dacă această listă se va mai modifica sau nu în orele următoare și, cel mai important, dacă se va mai juca sau nu meciul cu Liberec, programat diseară, la ora 20:30.

Lista cu fotbaliștii de la FCSB infectați cu COVID-19, joi, 24 septembrie 2020, ora 08:00

Andrei Vlad – portar

Marius Briceag – fundaș

Vali Crețu – fundaș

Andrei Miron – fundaș central

Iulian Cristea – fundaș central

Dennis Man – mijlocaș

Ovidiu Popescu – mijlocaș

Ionuț Vînă – mijocaș

Darius Olaru – mijlocaș

Andrei Pandele – mijlocaș

Olimpiu Moruțan – mijlocaș

Florinel Coman – mijlocaș

Florin Tănase – mijlocaș

Sergiu Buș – atacant

Alexandru Buziuc – atacant.

De asemenea, 13 persoane din staff au fost depistate pozitiv, la ultima testare pentru COVID-19. Antrenorul Anton Petrea şi MM Stoica au fost declaraţi vindecaţi.