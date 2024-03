Lista candidaților PNL Giurgiu, la alegerile electorale – 2024, o Bombă cu efect întârziat?!

Deși se apropie alegerile, iar unele partide și-au desemnat deja candidații, PNL Giurgiu rămâne încă într-o „silenzio stampa” ce dă apă la moară adversarilor politici, ce se întrec, în fel și fel de speculații depreciative. Discuțiile din spatele cortinei partidului liberal continuă, iar scenariile apărute în spațiul on line nu numai că încearcă să creeze confuzie în rândul electoratului liberal, dar le creează o sumedenie de suspiciuni simplilor cetățeni, care așteaptă candidatul la funcția de primar din partea PNL. Anunțul privind posibila candidatură a președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, la Primăria Giurgiu a venit din partea site-ului – galerie, a acestuia, cu un titlu ce încerca probabil să dea fiori reci contracandidaților, cităm: „Bombă pe scena politică din Giurgiu! Preşedintele Consiliului Județean, Dumitru Beianu, ia în calcul candidatura la Primăria Municipiului Giurgiu”! Bomba de care amintește autoarea articolului nu știm dacă urmează a avea efectul unui atac terorist asupra adversarilor politici, dacă este doar o bombă artizanală sau una ce ar putea fi dezamorsată de geniștii de la Centrul PNL, în urma ultimelor analize privind viitorii candidați ai liberalilor giurgiuveni pe funcțiile importante puse în joc la apropiatele alegeri. Vom vedea asta! Cert este deocamdată că toate aceste scenarii și un eventualul sondaj ce va fi comandat de PNL, par mai degrabă că s-ar dori să aibă efectul unei bombe cu efect întârziat, timpul nefiindu-le liberalilor, deloc prieten, la acest moment. Din discuțiile avute cu o parte dintre liderii liberali giurgiuveni am desprins faptul că deocamdată PNL Giurgiu nu și-a desemnat niciun candidat și că se caută soluția cea mai bună, numele vehiculate ce ar putea intra în această cursă fiind cele ale lui Dumitru Beianu, Silviu Dumitrescu sau Adrian Anghelescu. Vom vedea însă ce va decide președintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, cum, când și pe ce eșantion se va desfășura acel sondaj de opinie ce îl va decide pe viitorul candidat la Primăria Giurgiu. Amintim totodată că în data de 8 octombrie, 2023, în urma unor acuzații, Dumitru Beianu s-a autosuspendat din toate funcțiile deținute în PNL, declarând, cităm: “… pentru a nu exista niciun fel de suspiciune și pentru a nu afecta imaginea partidului, m-am autosuspendat din funcțiile deținute în Partidul Național Liberal încă de acum un an de zile.” Menționăm că domnul Dumitru Beianu ocupa la acel moment funcția de vicepreședinte al PNL Giurgiu. Probabil că între timp suspiciunile ce planau asupra moralității acestuia au fost lămurite, că imaginea partidului este acum imaculată, iar Dumitru Beianu, rămas doar un simplu membru de partid, a realizat că din această postură nu va putea să joace rolul de candidat la Primăria Giurgiu. Întrebați când vom putea cunoaște configurația listelor pentru alegerile electorale din 2024, liberalii giurgiuveni ne-au spus că imediat ce se vor încheia negocierile la nivel Central și că probabil într-o săptămână, cel mult două, ar trebui anunțată, căci calendarul este destul de strâns. Noi promitem că vom urmări cu interes declarațiile decidenților din PNL Giurgiu și că vă vom anunța imediat ce vor apărea primele rezultate din laboratoarele liberalilor giurgiuveni, privind candidații la apropiatele alegeri. (Jurnal)