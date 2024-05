Liliana CIOBANU: „Hai să dăm orașului Giurgiu o șansă!”

„Nu susțîn pe Nicolae Barbu și nici pe Adrian Anghelescu pentru Primăria Giurgiu! În ultimii 30 de ani orașul nostru a fost ocupat de ambele partide comasate și reprezentanții lor. Nicolae Barbu fostul primar și actualul primar Adrian Anghelescu au lucrat și hotărât împreună în perioada 2016 -2020, unul a fost primar, altul a ocupat funcția de consilier local. După alegerile din 2020 actualul primar a continuat proiectele inițiate de Nicolae Barbu. Unul dintre acele proiecte era despre Incineratorul din Giurgiu. Din spațiul public, la fel ca toți cetățenii orașului, am aflat în anul 2022. Atunci când vecinii noștri bulgari au sesizat publicul de apariția unui factor important de poluare în imediata lor vecinătate și și-au exprimat dezacordul. Atunci, o mână de cetățeni din oraș au inițiat o petiție publică pe care și eu am semnat-o. Acum întreb și eu ca orice cetățean, unde s-a ascuns adevărul în anul 2020? A omis ori a ascuns domnul Barbu Nicolae să spună despre acel proiect? În același timp domnul Adrian Anghelescu știa despre proiectul cu incineratorul și îl întreb același lucru: a omis ori a ascuns adevărul? Dumnealui și-a pus semnătura pe avizul de urbanism și nu odată, ci de două ori! Știm cu toții că la completarea avizului de urbanism sunt diferite cereri de clarificare. La acele certificate cererile au fost minime. Concluzia: ambii candidați știu exact cum stau lucrurile și ascund adevărul. Eu îmi doresc o confruntare electorală între toți candidați la Primăria municipiul Giurgiu. Am încredere în giurgiuveni și ei în mine. Eu pot să fac din Giurgiu un oraș frumos!” Cod unic MF 21240113