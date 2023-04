LIGA 4: Dunărea Giurgiu continuă lupta pentru câștigarea seriei Sud! Victorie cu 4-0 (2-0), la Unirea Izvoarele

Liderul Ligii a IV-a, Dunărea Giurgiu a înregistrat a 14 victorie stagională, reușind să se impună la Unirea Izvoarele cu scorul de 5-0, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii a IV-a, seria Sud, de fotbal. După cum era de aşteptat, Dunărea Giurgiu s-a impus fără probleme în disputa cu penultima clasată din seria Sud, din Izvoarele, la capătul unei partide pe care a dominat-o. Golurile oaspeților au fost reușite de Blaga – min. 40, Diceanu – min. 42, Bălțat – mun. 51, Nemțescu – min. 85, Mizdrescu – min. 90, iar câștigătoarea era cunoscută deja de la pauză, Dunărea, conducând cu scorul de 2-0.

„A fost un joc la discreția noastră, un teren bun. A fost un meci bun pentru noi. Era normal să jucăm la rezultat. Dar importantă este victoria, că am plecat cu cele 3 puncte de la Izvoarele. Am dominat, am avut calitate și am obținut o victorie fără dubii, meritată. Ne gândim la fiecare meci în parte, să îl tratăm serios, respectăm adversarul dar vrem puncte, vrem victorii, pentru a ne atinge obiectivul”, a declarat prof. Mirel Eugen Marin, director și manager Dunărea Giurgiu.

Campionatul se întrerupe până pe 22 aprilie, pentru ca fotbaliștii să aibă parte de sărbătorile pascale în liniște, în etapa viitoare Dunărea Giurgiu va juca pe teren propriu, cu MV Călugăreni.

Dunărea Giurgiu: Vasilescu, T. Constantin, Arpetin, Calea, Pitulice, Ioniță, Blaga,

G.Gheorghe, Cazaciuc, Dicianu, Țangulea.

Au mai jucat: Pasăre, Bălțat, Nemțescu, Mizdrescu, M.Radu.

(Costel Spînu)