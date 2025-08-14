Licee și școli din județul Giurgiu, incluse în propunerile de comasare

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a demarat o serie de propuneri privind comasarea unităților școlare cu un număr prea mic de elevi, în contextul scăderii permanente a populației școlare. Măsura urmărește eficientizarea resurselor și consolidarea calității actului educațional.
Situația actuală în județul Giurgiu
Decizia vine după modelul aplicat în anul 2017, când trei licee și două școli gimnaziale din județ și-au pierdut personalitatea juridică, fiind absorbite de alte instituții. Un exemplu elocvent este comasarea Școlii Gimnaziale nr. 6 cu Liceul Tehnologic „Ion Barbu” din municipiul Giurgiu.
Reacții din teritoriu
O situație recentă a tensionat înregimentarea comunității: elevii, profesorii și părinții Liceului Tehnologic din comuna Călugăreni au protestat masiv împotriva deciziei de comasare cu școala gimnazială locală. Aceștia consideră că propunerea fie ignoră, fie subminează rolul vital al liceelor profesionale și că în spatele deciziei s-ar ascunde motive politice sau interese obscure.
Până în acest moment, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a alcătuit o listă oficială a școlilor vizate pentru comasare pe care a prezentat-o presei locale, joi, 14 august, în cadrul conferinței de presă a Prefectului de Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu, de către inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Florentina Găină.
O listă pe care o prezentăm în rândurile de mai jos:
Școala Gimnazială nr.1 Bolintin Vale își menține personalitatea juridică (PJ), absorbind Școala gimnazială nr. 1 Malu Spart;
Liceul Tehnologic nr.1 Comana va absorbi elevii școlii nr. 3 din Comana.
Liceul Tehnologic nr.1 Prundu (PJ) – cu școala Gimnazială nr. 1 Prundu;
Școala Gimnazială Roata de Jos (PJ) – Școala nr. 2 Cartojani;
Școala Gimnazială nr. 1 Palanca (PJ) – Școala Gimnazială nr. 1 Florești – Stoenești;
Școala Gimnazială „Nicolae Lahovary” Trestieni (PJ) – Școala Gimnazială nr 1 Poenari;
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu ( PJ) – Grădinița cu program prelungit – ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu (PJ) – Școala Postliceală Sanitară Giurgiu;
Grădinița cu program prelungit ”Căsuța fermecată” Giurgiu (PJ) – Grădinița cu program normal nr. 9 Giurgiu;
Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu (PJ) – Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu;
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” – Giurgiu (PJ) – Grădinița cu program normal nr. 8 Giurgiu.
Această reorganizare va urma cadrul legislativ și criteriile de sustenabilitate a învățământului.
Comasarea școlilor și liceelor în județul Giurgiu reflectă o realitate demografică și financiară dificilă. În prag de reformă, autoritățile se află în punctul de a echilibra eficiența administrativă cu responsabilitatea față de comunitățile educate, în special în mediul rural și localitățile mici.