După ce am scris de curând despre abuzul de autoritate al primarului comunei Oinacu, Laurențiu BURTAVEL, ce a culminat cu amenințările aduse câtorva locuitori ai localității pe care o conduce, v-am pregătiti de această dată o altă mare surpriză… Veți afla cum a ajuns să facă politică acela ce ocupă astăzi fotoliul de lider al Primăriei Oinacu și cine de fapt l-a sprijinit pe Laurențiu BURTAVEL să devină primar cât și ce partid a jurat el, să slujească…

Așa cum vă precizam în rândurile anterioare ”surpriza” a venit din partea președintelui Organizației PNL Oinacu, Niculae Marincea, cel care în urma articolelor apărute în publicația noastră s-a hotărât să vorbească deslușit, dezvăluind lucruri mai puțin știute de toată lumea despre botezul domnului Burtavel în politică:

”- L- am propus ( pe Laurențiu Burtavel – n.red.), pentru Primarie și noi l-am făcut primar; el a ajuns primar cu ajutorul PNL-ului. A fost întâiul trădător și în al doilea rând este primarul zero proiecte pentru Oinacu! El a trăit opt ani de zile în spatele unui proiect al fostului primar Pencea (fostul primar al comunei Oinacu- n.red.). El datorită acelui proiect supraviețuiește și acum, oprind o suprafață de 4 km. de asfalt pe care să o facă în campania electorală pentru alegerile locale. Sunt consilier (local) și i-am spus de atâtea ori că oamenii din comună trebuiau să aibă asfaltate drumurile… Trebuiau asfaltate drumurile din Oinacu în același timp cu cele din Braniștea. El însă dorește neapărat să vadă lumea că asfaltează în campanie. Între cele două tururi electorale de la prezidențiale a pus al doilea strat de asfalt în comuna Comasca, ca să îl vadă lumea cu utilajele pe drumuri.

Ecce Homo!

Ăsta este omul, el în administrație locală este lemn, lemn Tănase. Stă în spatele contabilului de care îl leagă multe lucruri…o să revin mai târziu cu amănunte. Însă se bazează pe cunoștințele acestuia de contabilitate, pe parte economică și acest om îl ține pe el la suprafață. El nu are, în 8 ani de zile, niciun proiect. În timpul campaniei pentru prezidentiale a trimis pe la porțile cetățenilor, câțiva oameni cu un registru în care își notau, după ce îi interoga pe cetățeni, câte sobe au și câte focuri ard în gospodăria lor. Acest tertip a fost folosit ca un pretext pentru a băga gaze, însă l-am întrebat în Consiliul Local, în calitate de consilier, să îmi arate și mie – și implicit celorlalți consilieri – proiectul și în ce program este inclus acest proiect . A spus că nu este deocamdată în niciun program, asta pentru că în realitate nici nu există acest proiect. A fost doar o minciună livrată oamenilor .

Întrebat de ce l-au propus totuși pe Laurențiu Burtavel pentru postul de primar al Comunei și cum i-a convins acest om, președintele PNL Oinacu, Niculae Marincea, ne-a mărturisit:

Am să fiu foarte sincer… În acea perioadă eu nu vorbeam cu el, însă a venit la mine un văr al meu, medic veterinar și un alt membru important PNL, la acea vreme, să mă roage să mă alătur lor, mai ales că mai candidase o dată (Laurențiu Burtavel – n.red.) și fusese un eșec, luând doar 40 de voturi. Inițial i-am refuzat, însă după mai multe insistențe am acceptat. Ne-am reluat legăturile, întrucât – așa cum am afirmat – nu mai eram în relații cordiale cu el. Ne-am întâlnit la un restaurant pentru a discuta și implicit pentru a relua relațiile. În calitatea mea de medic veterinar , având contact cu oamenii și implicit bucurându-mă de încrederea lor, am început să vorbesc cu oamenii,să mă implic în campania lui, să îl recomand pentru postul de primar. Mai ales că acel membru de care vă vorbeam, îmi promisese că dacă asta nu căștigă la Oinacu, el își dă demisia. Și atunci ne-am conjugat toate eforturile să căștigăm oamenii de partea noastră, asta și pe fondul unor erori ale domnului Pencea (fostul primar al localității – n.red.) Am capacitat suficienți cetățeni ca să câștige Primăria…

Păcăleala cu ”auditul”

Deși nu trecuse o lună de când câștigase alegerile și noi îi propusesem să i-a mandatul de Primar, am solicitat un audit pentru a avea o situație clară. El își dăduse acordul pentru a face acest audit, afirmând chiar că nu intră în Primărie până nu află rezultatul acelui control. După o perioadă, la întrebările noastre legate de auditul pe care îl promisese, el a afirmat că nu se mai pune problema fiindcă a apărut – Legea antiaudit.

Evident că nu era nimeni atât de ignorant să creadă așa ceva. M-am dus la o ședință la Primărie și l-am întrebat pe domnu Urzescu, dacă a apărut Legea Antiaudit, că eu nu am putut să fac rost de ea. Omul mi-a spus că este o glumă. L-am pus în fața situației penibile de a recunoaște că a mințit. .

Burtavel, un mic TERMINATOR de organizații politice

Tot în acel context am aflat că a terminat Organizația care il susținuse și că și-a făcut singur a altă organizație separată din care noi nu mai făceam parte. Am afirmat atunci că ne merităm soarta, că bine ne-a făcut și după un timp relative foarte scurt am aflat că Primarul Laurențiu BURTAVEL (foto), pe care noi îl susținusem, a trecut la PSD! De altfel a fost singura lui realizare notabilă…- ne-a mai mărturisit , cu o undă de ironie, MARINCEA Niculae, președintele Organizației PNL Oinacu,

Lucrurile însă nu se opresc aici, o altă picanterie urmând să v-o prezentăm într-un alt număr al publicației noastre. Pe curând!

(Florian Tincu)