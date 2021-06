Sub patronajul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, ziua dedicată polițiștilor de penitenciare încununează nu doar elementele succesului instituțional, dar mai ales virtuțile fiecărui angajat din unitățile de detenție.

„Sunt polițiștii pe care nu-i vedeți in stradă, despre care nu auziți și despre care nu prea știți cu ce se ocupă.

Sunt oamenii care merg la serviciu de dimineață și se întorc seara, încărcați cu problemele fiecăruia dintre cei aflați in custodie, epuizați fizic și psihic.

Ei sunt oameni care dorm cu telefoanele pe noptieră, obligați fiind să meargă la serviciu atunci când sunt solicitați, care nu prea au cum să-și planifice un concediu pentru că situația operativă este dinamică și este posibil să fie nevoiți să anuleze tot ce au plănuit cu un an înainte.

Ei sunt oamenii amenințați, înjurați aproape in fiecare zi.

Sunt oamenii care sunt expuși în permanență pericolului de a fi agresați in timpul liber, atât ei cât și familiile lor, pentru că și-au îndeplinit sarcinile de serviciu și au aplicat legislația executional-penală.

Sunt oamenii cărora le place ceea ce fac și sunt dedicați, curajoși!

Pentru toate acestea, le uram polițiștilor de penitenciare din Penitenciarul Giurgiu și din Poliția Penitenciară “La mulți ani cu zile senine!” – transmite Șerban Oprică – președintele Sindicatului National al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Giurgiu

