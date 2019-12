Vineri, 6 decembrie, preșcolarii din Școala Profesională Clejani au fost primii beneficiari ai unui inedit proiect inițiat de Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu”: „COPIII ȘI TEATRUL”.

Cele câteva zeci de copii care au luat contact – unii dintre ei pentru prima dată – cu lumea teatrului, și în special a teatrului de păpuși, s-au arătat extrem de încântați.

„Ne bucură acest parteneriat, al Școlii Profesionale din comuna noastră, și Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună. Copiii trebuie să învețe că, numai prin cultură, prin învățătură, vor putea răzbi în viață. Vom continua asemenea proiecte și pe parcursul anului viitor, atât alături de reprezentanții Bibliotecii Județene, cât și ai altor entități și instituții care își vor manifesta dorința de a ne fi alături”, a precizat, la finalul acțiunii, primarul comunei Clejani, Florin Nidelea.

La rândul său, Daniela Bardan, directorul Bibliotecii Județene, ne spunea că asemenea proiecte urmează să mai fie derulate și cu alte localități, în special din mediul rural, acolo unde teatrul și cartea ajung mai greu la cei mici. „Încheiem anul 2019 cu proiecte interesante, realizate cu suflet, și sperăm într-un an 2020 mai bogat în evenimente culturale”, a mai spus sufletista directoare a Bibliotecii Județene, Daniela Bardan, care, o dată în plus, a demonstrat că este omul potrivit la locul potrivit, dovadă stând numărul mare de acțiuni și proiecte inițiate, derulate și duse la bun sfârșit pe parcursul acestui an.

Proiectul ”COPIII ȘI TEATRUL” este inițiat de Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, în cadrul parteneriatului educațional încheiat cu Școala Profesională Clejani și Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, prin activitatea de voluntariat desfăşurată de regizorul Florin Antoniu.

(Jurnal)