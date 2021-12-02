COMUNICAT DE PRESĂ 02.12.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.12.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,07
|BĂNEASA
|3,05
|GOGOŞARI
|3,05
|GREACA
|2,85
|IZVOARELE
|2,82
|MIHAI BRAVU
|2,62
|MALU
|2,54
|OGREZENI
|2,17
|GRĂDINARI
|2,16
|LETCA NOUĂ
|2,04
|OINACU
|1,93
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,73
|CLEJANI
|1,68
|CĂLUGĂRENI
|1,5
|GĂISENI
|1,49
|PUTINEIU
|1,41
|GĂUJANI
|1,33
|JOIŢA
|1,31
|VĂRĂŞTI
|1,23
|GOSTINU
|1,21
|STĂNEŞTI
|1,2
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,14
|COSOBA
|1,09
|GHIMPAŢI
|0,89
|GOSTINARI
|0,87
|BOLINTIN-DEAL
|0,81
|ROATA DE JOS
|0,77
|SĂBĂRENI
|0,75
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,67
|HOTARELE
|0,62
|BUCŞANI
|0,58
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,58
|STOENEŞTI
|0,55
|FRĂTEŞTI
|0,4
|VEDEA
|0,39
|COMANA
|0,31
|BUTURUGENI
|0,25
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,07
|BULBUCATA
|0
|COLIBAŞI
|0
|CREVEDIA MARE
|0
|DAIA
|0
|HERĂŞTI
|0
|IEPUREŞTI
|0
|ISVOARELE
|0
|MÂRŞA
|0
|PRUNDU
|0
|RĂSUCENI
|0
|SCHITU
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|TOPORU
|0
|ULMI
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)