COMUNICAT DE PRESĂ 02.12.2021

         Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.12.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,07
BĂNEASA 3,05
GOGOŞARI 3,05
GREACA 2,85
IZVOARELE 2,82
MIHAI BRAVU 2,62
MALU 2,54
OGREZENI 2,17
GRĂDINARI 2,16
LETCA NOUĂ 2,04
OINACU 1,93
MUNICIPIUL GIURGIU 1,73
CLEJANI 1,68
CĂLUGĂRENI 1,5
GĂISENI 1,49
PUTINEIU 1,41
GĂUJANI 1,33
JOIŢA 1,31
VĂRĂŞTI 1,23
GOSTINU 1,21
STĂNEŞTI 1,2
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,14
COSOBA 1,09
GHIMPAŢI 0,89
GOSTINARI 0,87
BOLINTIN-DEAL 0,81
ROATA DE JOS 0,77
SĂBĂRENI 0,75
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,67
HOTARELE 0,62
BUCŞANI 0,58
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,58
STOENEŞTI 0,55
FRĂTEŞTI 0,4
VEDEA 0,39
COMANA 0,31
BUTURUGENI 0,25
VÂNĂTORII MICI 0,22
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,07
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
CREVEDIA MARE 0
DAIA 0
HERĂŞTI 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
MÂRŞA 0
PRUNDU 0
RĂSUCENI 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
TOPORU 0
ULMI 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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