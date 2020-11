Fondurile europene și programele naționale de dezvoltare locală sunt rețeta sigură pentru creșterea calității vieții giurgiuvenilor. Guvernul #PNL a luat cea mai bună decizie când a menținut toate șantierele deschise anul acesta, în pofida pandemiei. În primele cinci luni din an s-a înregistrat o creștere la nivel național a volumului lucrărilor de construcție cu 23,7% față de perioada similară din 2019, potrivit cifrelor INS.

Și economia județului Giurgiu a fost susținută de continuarea activității sau deschiderea unor șantiere noi.

Centura Mihăilești și centura municipiului Giurgiu, două proiecte în domeniul transportului rutier în valoare de 61 de milioane de lei, ambele esențiale pentru reducerea valorilor de trafic și pentru atragerea de noi investitori în județ sunt finanțate prin programele MLPDA și MFE.

1 proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în valoare totală de 16,6 milioane de lei va aduce de asemenea plus valoare economiei locale din Giurgiu.

În total, au fost semnate 96 de contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 819 milioane de lei, în cadrul programelor gestionate de Ministerul Fondurilor Europene și de Ministerul Lucrărilor Publice. Din suma totală, au fost deja efectuate plăți către beneficiari de aproximativ 120 milioane de lei.

41 de proiecte în implementare, finanțate prin POR

Peste 2 miliarde de lei este valoarea totală a celor 41 de proiecte aflate în derulare în Giurgiu prin Ministerul Dezvoltării.

Suma totală a plăților PNDL in județul Giurgiu de la preluarea guvernării de PNL sunt de 199,7 milioane din noiembrie 2019 până în octombrie 2020.

În perioada noiembrie- decembrie 2019 s-au făcut, pe PNDL 2, plăți în valoare de 62,5 milioane lei; acestea erau restanțele guvernului PSD care nu a plătit firmelor investițiile efectuate. În 2020, în doar nouă luni s-au făcut plăți în valoare de 130,3 milioane lei pe PNDL 2

Pentru dezvoltarea locală din județul Giurgiu, Guvernul PNL a plătit aproape jumătate din tot ce s-a decontat în perioada 2017-2020 pe PNDL2.

Guvernul PNL a plătit într- un an cât PSD în trei, fiind dovada clară că Guvernul liberal a susținut dezvoltarea județului.

Guvernul PNL asigură finanțarea PNDL, premierul Ludovic Orban declarând că zvonurile lansate de PSD ,,fac parte din categoria minciunilor gogonate care sunt răspândite în spațiul public, fără niciun temei. Noi am asigurat finanțarea proiectelor PNDL, dar am și făcut controale pentru ca facturile emise de autoritățile locale să corespundă cu realitatea. În proporție de 90%, noi am asigurat finanțarea proiectelor de apă, canal, modernizare școlilor, grădinițelor, târgurilor și bazelor sportive. Întotdeauna am sprijinit dezvoltarea locală, am asigurat finanțarea pentru comunitățile locale.”

