După ce a fost suspendat din funcţia de director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu , la scurt timp , Cătălin Lupu a contestat în instanţă raportul de evaluare a performanţelor sale profesionale individuale, evaluare efectuată de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru Beianu.

Iată însă că, într-o primă confruntare în instanță, marți, 22 februarie , aceasta a admis acțiunea lui Cătălin Lupu , anulând în același timp raportul întocmit, ce îi era defavorabil. De precizat că decizia va putea fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Contactat la telefon și întrebat dacă se va întoarce înapoi în cazul în care va câștiga procesul, Cătălin Lupu ne-a declarat:

Da, bineînțeles! Instituția aceasta (n.red.- DGASPC Giurgiu) de mine a fost dezvoltată în ultimii 5 ani. Nu vreau să dau cu piciorul la proiectele pe care le-am pornit eu, să profite alții de pe urma mea…

Consider că de la o răzbunare politică s-a ajuns la una personală. Cât timp sunt chemat ca să fiu evaluat într-un singur minut nu putem vorbi de o procedură corectă…Valoarea unui salariat se face pe criterii de performanță, dar în cazul de față dacă nu ești omul de încredere al cui trebuie ești dușmanul lui…Ori ești om de încredere și te lași păpușat , ori dacă nu , ești împotrivă…

Nu se face așa o evaluare. În ultimele 6 luni cred că au fost 6 directori acolo… Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva! Sunt sunat de directori de prin țară care mă întreabă – Cine mai este director la Direcție …căci fac câte o hârtie și a doua zi este numit un alt director. Nu poți să faci numiri de două sau de trei zile în condițiile în care este instituția cea mai mare care are Centre cu persoane cu probleme…Adică dacă ai blocat activitatea la un Centru și nu i-ai acordat ce îi trebuie în două zile s-a blocat tot Centrul.

Amintesc că în 2020, perioadă pentru care am fost evaluat, nu am avut niciun deces Covid, am luat niște măsuri drastice, cu izolare și cu tot…am reușit să scap atunci de perioada aia cu scandalul , o perioadă în care am trăit numai din donații , în care însă nu a murit nimeni de foame…Am adus în 2020 proiecte de peste 500 de miliarde de lei, vechi. Atunci stătea lumea în casă , iar eu scriam proiecte. Astea nu sunt criteria de performanță?…

Uite însă că instanța e de altă părere. Din păcate însă la noi instanțele merg foarte greu, nu este ca la americani să te judece în 3 zile…Mai știți că am fost cercetat disciplinar de către ANFP (n.red- Agenția Națională a Funcționarilor Publici ) care nu a fost de acord cu măsura asta și de aceea la acest moment este blocat postul și nu se poate pune pe cine ar dori ei. Nimeni nu vrea să vină temporar vacant, căci eu mă pot întoarce oricând…într-o lună, mă pot întoarce în două…- a mai declarat Cătălin Lupu.

(Jurnal)