Polițiștii giurgiuveni au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în județul Vâlcea și două mandate de aducere pe numele a doi bărbați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Joi, 27 februarie a.c., polițiștii giurgiuveni au fost sesizați prin SNUAU112 de către o tânără de 37 ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că socrul său, de 86 ani, a luat de la domiciliu suma de 18.000 lei și a plecat însoțit de două persoane bănuind că va fi înșelat de acestea.

Bărbatul, la data de 27.02.2019, în jurul orei 09.00, în timp ce se afla în fața unui imobil de pe strada Tineretului, din municipiul Giurgiu, a fost abordat de către un bărbat necunoscut care, sub pretextul că a pierdut o sumă de bani, dorea să vândă câteva bijuterii din aur pentru a ajuta un membru al familiei, bolnav.

Cei doi au plecat ulterior cu o mașină, în care se afla un alt bărbat, la locuința persoanei interesate să cumpere bijuteriile, pentru a ridica suma de 18.000 de lei, reprezentând presupusa valoare a acestora. Ulterior, victima a dat în autoturism această suma de bani conducătorului auto care la rândul său i-a dat două lănțișoare, două brățări si un ghiul din metal galben și alb strălucitor despre care a afirmat că sunt din aur, convenind să meargă la o bijuterie pentru a verifica obiectele în cauză.

Ajunși în zona unei bijuterii bărbatul a coborât din mașină pentru a verifica împreună cu vânzătorul bunurile însă cei doi bărbați necunoscuți au dispărut cu autoturismul.

În urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu au fost identificați cei doi bărbați, în vârstă de 40 și respectiv 41 de ani, din județul Vâlcea, bănuiți de comiterea înșelăciunii.

Totodată, în dimineața zilei de 5 martie a.c., au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară în județul Vâlcea și două mandate de aducere pe numele celor doi bărbați. În urma perchezițiilor, la domiciliul unuia dintre bărbați au fost descoperite și ridicate 250 inele bărbătești și 55 brățări tip gablonz – obiecte de tipul celor folosite la inducerea în eroare a persoanei vătămate, precum și suma de 3750 euro, bărbatul fiind condus la sediul Poliției Municipiului Giurgiu pentru audieri și ulterior reținut.

Față de cele două persoane, la data de 03.03.2020, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, însă vineri, 6 martie a.c., persoana vătămată, s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Giurgiu, ocazie cu care a declarat faptul că s-a împăcat cu cei doi bărbați, în urma recuperării în totalitate a prejudiciului de 1800 lei.

Polițiștii giurgiuveni atrag atenția tuturor amatorilor de chilipiruri și solicită cetățenilor prudență cu privire la șarlatanii care acționează pe raza mai multor județe și abordează, prin diferite metode, persoane cărora le comercializează bijuterii din material ieftin, ca fiind aur, sub diferite pretexte (ex. sunt străini și au rămas fără bani, au pierdut sume de bani la sălile de jocuri, vor să alimenteze autoturismul cu carburant și au constatat că au rămas fără bani pe card, etc.).

De asemenea polițiștii atrag atenția cetățenilor cu privire la așa zisele ghicitoare care solicită victimelor să-și pună bijuteriile în batiste pentru descântece și să nu le desfacă un anumit interval de timp pentru a nu-și pierde efectul vraja, întrucât acestea profită de neatenția posesorilor și înlocuiesc bijuteriile cu diferite obiecte metalice sau pietre, după care dispar beneficiind astfel de timpul scurs până la sesizarea polițiștilor.

În cazul în care vă confruntați cu asemenea situații încercați să rețineți cât mai multe semnalmente ale persoanelor și mijloacelor de transport cu care acestea se deplasează și apelați numărul unic de urgență 112!