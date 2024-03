Indignată de comentariile denigratoare din mediul on line, mama unui elev al Școlii „Sf. Gheorghe” , din municipiul Giurgiu, face o serie de precizări necesare…

Extrem de indignată de comentariile apărute în ultima perioadă în mediul on line, referitoare la lucrările începute la „Școala gimnazială Sf. Gheorghe” din municipiul Giurgiu, mama unui elev al acestei școli a dorit să facă o serie de precizări necesare… „Mă numesc Daniela Enescu, sunt președintele Comitetului de părinți al clasei a-VI-a și membru în Consiliul de administrație al școlii gimnaziale ”Sfântul Gheorghe”. Am decis să vă scriu în speranța că indignarea mea față de speculațiile apărute în mediul online cu referire la lucrările de reabilitare, care sunt executate în prezent la școala gimnazială ”Sfântul Gheorghe”, va fi făcută publică. SĂ FIE CLAR PENTRU TOATĂ LUMEA! Tot ceea ce se face în prezent la școala gimnazială ”Sfântul Gheorghe”, este exclusiv meritul administrației locale actuale. Din banii strânși în campaniile pe care le-am desfășurat, nu s-a cheltuit absolut nimic. Pentru prima dată, după 30 de ani, elevii noștri au grupuri sanitare reabilitate, sală de sport, curte asfaltată și în curând un teren de sport funcțional. Până în prezent, lucrările de reabilitare au costat aproximativ 400.000 lei, sumă pe care, noi părinții, nu am fi reușit să o strângem nici măcăr în 5 ani. Pentru a nu fi interpretată politic intervenția mea, precizez că nu sunt afiliată niciunui partid politic și mai mult decât atât nu am domiciliul la Giurgiu. În calitate de părinte, le mulțumesc reprezentanților primariei municipiului Giurgiu, pentru că toate solicitările noastre au fost înfăptuite” – a mai scris doamna Enescu Daniela în adresa pe care ne-a transmis-o la redacție. Semnatara textului de mai sus, după cum probabil ați sesizat, încearcă în acest mod să stopeze denigrările emanate de indivizi înregimentați politic, ce speră ca în felul acesta să afecteze imaginea celor din fruntea administrației locale, aflați în directă competiție cu reprezentanții formațiunilor politice pe care ei le slujesc sau din care fac parte, transformând un lucru benefic pentru comunitate, o școală, într-o nejustificată răfuială politică. (Jurnal)