 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 7,66
JOIŢA 16,78
GĂUJANI 14,13
BULBUCATA 13,55
STĂNEŞTI 13,17
IZVOARELE 12,22
GOSTINU 12,07
CLEJANI 11,45
PUTINEIU 11,19
FRĂTEŞTI 10,86
COMANA 10,61
OINACU 10,24
SĂBĂRENI 10,07
RĂSUCENI 9,61
MUNICIPIUL GIURGIU 9,27
ADUNAŢII-COPĂCENI 8,92
SLOBOZIA 8,8
SCHITU 8,7
ISVOARELE 8,57
BOLINTIN-DEAL 8,27
TOPORU 8,08
GHIMPAŢI 7,95
SINGURENI 7,87
MIHAI BRAVU 7,83
VALEA DRAGULUI 7,83
OGREZENI 7,58
ORAŞ MIHĂILEŞTI 7,53
IEPUREŞTI 7,46
ULMI 6,67
MALU 6,54
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6,45
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,36
BĂNEASA 6,3
VÂNĂTORII MICI 6,26
GRĂDINARI 6,17
VEDEA 6,15
BUTURUGENI 6,09
CĂLUGĂRENI 5,8
BUCŞANI 5,5
LETCA NOUĂ 5,2
COSOBA 5,08
DAIA 5,01
ROATA DE JOS 4,99
STOENEŞTI 4,96
VĂRĂŞTI 4,93
HOTARELE 4,92
CREVEDIA MARE 3,81
GOGOŞARI 3,65
PRUNDU 3,53
COLIBAŞI 3,25
GĂISENI 2,61
MÂRŞA 2,24
GOSTINARI 2,15
GREACA 1,89
HERĂŞTI 0,92

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR