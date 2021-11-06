Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|7,66
|JOIŢA
|16,78
|GĂUJANI
|14,13
|BULBUCATA
|13,55
|STĂNEŞTI
|13,17
|IZVOARELE
|12,22
|GOSTINU
|12,07
|CLEJANI
|11,45
|PUTINEIU
|11,19
|FRĂTEŞTI
|10,86
|COMANA
|10,61
|OINACU
|10,24
|SĂBĂRENI
|10,07
|RĂSUCENI
|9,61
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,27
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|8,92
|SLOBOZIA
|8,8
|SCHITU
|8,7
|ISVOARELE
|8,57
|BOLINTIN-DEAL
|8,27
|TOPORU
|8,08
|GHIMPAŢI
|7,95
|SINGURENI
|7,87
|MIHAI BRAVU
|7,83
|VALEA DRAGULUI
|7,83
|OGREZENI
|7,58
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|7,53
|IEPUREŞTI
|7,46
|ULMI
|6,67
|MALU
|6,54
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6,45
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,36
|BĂNEASA
|6,3
|VÂNĂTORII MICI
|6,26
|GRĂDINARI
|6,17
|VEDEA
|6,15
|BUTURUGENI
|6,09
|CĂLUGĂRENI
|5,8
|BUCŞANI
|5,5
|LETCA NOUĂ
|5,2
|COSOBA
|5,08
|DAIA
|5,01
|ROATA DE JOS
|4,99
|STOENEŞTI
|4,96
|VĂRĂŞTI
|4,93
|HOTARELE
|4,92
|CREVEDIA MARE
|3,81
|GOGOŞARI
|3,65
|PRUNDU
|3,53
|COLIBAŞI
|3,25
|GĂISENI
|2,61
|MÂRŞA
|2,24
|GOSTINARI
|2,15
|GREACA
|1,89
|HERĂŞTI
|0,92
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)