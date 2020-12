Profesorul universitar la Iowa University, în SUA, și director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Răzvan Cherecheș este unul dintre cei care sunt convinși că numărul celor care se infectează cu SARS-CoV-2, în România, este cu mult mai mare decât apare în statisticile oficiale.

Părerea lui Chercheș este împărtășită și de epidemiologul francez, cu origini române, Mircea Sofonea. Cercetător la Universitatea Montpellier, el dă exemplul Franței, unde un studiu de seroprevalență efectuat încă din luna mai arată că aproximativ 5% dintre francezi dezvoltaseră anticorpi de COVID-19. Acest lucru demonstra că numărul francezilor care au făcut această boală ar fi fost de 4 sau de 5 ori mai mare decât apărea în cifrele oficiale.

„În România, țara în care se testează destul de puțin, numărul cazurilor e cu mult mai mare. Am văzut că și în Romania s-a efectuat un studiu și că a reieșit că circa 5% dintre români au trecut prin boală. De atunci, cred că procentul a crescut serios”, spune Sofonea.



Cei mai mulți bolnavi nu vor fi niciodată testați

Epidemiolgul francez e de părere că principalul indicator pentru gravitatea situației este dat de numărul de cazuri din secțiile ATI ale spitalelor.

„Se știe că majoritatea covârșitoare a bolnavilor sunt fie asimptomatici, fie ajung să dezvolte forme ușoare ale bolii, care pot fi ușor confundate cu o răceala banală. Acești oameni nu vor fi aproape niciodată testați, pentru că nici măcar nu vor bănui că sunt infectați. De asemenea, mulți dintre cei cu forme medii confundă COVID-19 cu o răceală sau cu o gripă, iar mulți nu ajung la testare. Autoritățile din fiecare țară ar trebui să încurajeze testările și să dezvolte noi capacități pentru asta. Doar crescând numărul testelor vom ști câți bolnavi sunt și vom putea combate această pandemie”, mai spune Sofonea.

Pentru o testare cât mai extinsă a populației insistă și Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase la Spitalul „Matei Balș” din București.

„Nu există niciun dubiu că avem mai multe cazuri decât sunt cunoscute oficial. Pentru a ști care e situația, am avea nevoie de o testare extinsă. Spun testare extinsă, nu testare generală. Testare generală nu cred că se poate face acum. În următoarea perioadă ar trebui să se apeleze și la testările rapide. Chiar dacă nu au acuratețea testelor PCR, ne-ar ajuta să ne facem o imagine mai clară”, susține medicul.



5% din populația României trecuse prin boala până în august

Până în prezent, conform datelor făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost înregistrate 479.634 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 360.934 de pacienți au fost declarați vindecați. La 1 decembrie, pe teritoriul României au fost confirmate doar 4.272 de cazuri noi de infectare, dar la un număr redus de teste. Doar 14.625 de teste fuseseră efectuate în ultima zi, deși autoritățile au anunțat că România are o capacitate de 50.000 de teste zilnice.

În ce privește numărul real de cazuri, în prezent se pot face doar speculații. Există totuși un indicator care demonstrează că cifrele sunt cu mult mai mari decât cele care apar în statisticile Grupului de Comunicare Strategică.

Pe timpul verii, Ministerul Sănătății în colaborare cu Institutul Național pentru Sănătate Publică au efectuat un studiu pentru a vedea în ce măsură populația țării a trecut prin boală. Ulterior, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit despre rezultatele studiului, care indicau faptul ca până în luna august, între 4,5% și 5% dintre români au fost infectați și au dezvoltat anticorpi.

„Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, din cauza asta se pun reguli. Dacă am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta masca, nu am mai avea măsuri de prevenire. Este clar că avem persoane pozitive, contagioase, asimptomatice, care nici ele nu știu că sunt contagioase. Nu pot spune care e diferența, dar la un moment dat Ministerul Sănătății a dat prevalența pe parte de anticorpi de 4,5% – 5%. Asta înseamnă că 4,5% din populația României a fost deja expusă și infectată, dar mulți nici nu au știut, au crezut că e răceală simplă sau a apărut febra pe durată scurtă, dar ei au fost probabil infectați și au infectat și pe alții dacă nu au respectat regulile de prevenire”, afirma Arafat.

Însă cifrele prezentate atunci de șeful DSU nu mai sunt valabile azi. Între timp, în special în ultimele doua luni, numărul cazurilor raportate oficial a crescut de aproape 7-8 ori în comparație cu luna iulie, când a fost finalizat studiul amintit.

Este greu de spus câte cazuri avem cu exactitate, dar un lucru este cert: numărul real este mult mai ridicat decât ceea ce raportează Grupul de Comunicare Strategica. Totul pornește de la faptul că se testează puțin, iar din acest motiv cifrele sunt plafonate. Am văzut că ministrul anunța că se pot face 50.000 de teste într-o singură zi. Nu pot să nu mă întreb de ce nu se fac atunci cele 50.000 de teste”, menționează Cherecheș.

Răzvan Cherecheș crede că numărul celor care se infectează ar fi de fapt de cel puțin 10-15 ori mai mare!! „Cred că numărul real este de 10 sau chiar de 15 ori mai mare. Ce vedem noi e abia partea de la suprafața aisbergului”, mai spune el.

(JURNAL)