Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.03.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|6,07
|JOIŢA
|15.4
|SĂBĂRENI
|11.52
|OINACU
|10.61
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9.2
|MIHAI BRAVU
|8.75
|MALU
|8.61
|COLIBAŞI
|8.5
|BOLINTIN-DEAL
|7.79
|IZVOARELE
|7.6
|GOGOŞARI
|7.44
|VEDEA
|7.35
|FRĂTEŞTI
|6.96
|GHIMPAŢI
|6.95
|SCHITU
|6.2
|GRĂDINARI
|6.19
|GOSTINARI
|6.13
|VÂNĂTORII MICI
|6.08
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|6.03
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|6.03
|STĂNEŞTI
|5.99
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|5.65
|STOENEŞTI
|5.56
|ULMI
|5.21
|PUTINEIU
|5.2
|COSOBA
|5.05
|VALEA DRAGULUI
|4.91
|SLOBOZIA
|4.83
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|4.69
|OGREZENI
|4.57
|GĂUJANI
|4.46
|HOTARELE
|4.35
|GREACA
|4.33
|HERĂŞTI
|4.21
|ROATA DE JOS
|3.72
|ISVOARELE
|3.62
|BULBUCATA
|3.58
|PRUNDU
|3.53
|CLEJANI
|3.37
|BUTURUGENI
|3.32
|CREVEDIA MARE
|3.2
|RĂSUCENI
|2.93
|TOPORU
|2.91
|BĂNEASA
|2.84
|IEPUREŞTI
|2.7
|MÂRŞA
|2.62
|DAIA
|2.52
|GOSTINU
|2.44
|COMANA
|2.37
|LETCA NOUĂ
|2.34
|SINGURENI
|2.18
|VĂRĂŞTI
|2.12
|GĂISENI
|2.06
|BUCŞANI
|2.02
|CĂLUGĂRENI
|1.88
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)