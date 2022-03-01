Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.03.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 6,07
JOIŢA 15.4
SĂBĂRENI 11.52
OINACU 10.61
MUNICIPIUL GIURGIU 9.2
MIHAI BRAVU 8.75
MALU 8.61
COLIBAŞI 8.5
BOLINTIN-DEAL 7.79
IZVOARELE 7.6
GOGOŞARI 7.44
VEDEA 7.35
FRĂTEŞTI 6.96
GHIMPAŢI 6.95
SCHITU 6.2
GRĂDINARI 6.19
GOSTINARI 6.13
VÂNĂTORII MICI 6.08
ADUNAŢII-COPĂCENI 6.03
ORAŞ MIHĂILEŞTI 6.03
STĂNEŞTI 5.99
FLOREŞTI-STOENEŞTI 5.65
STOENEŞTI 5.56
ULMI 5.21
PUTINEIU 5.2
COSOBA 5.05
VALEA DRAGULUI 4.91
SLOBOZIA 4.83
ORAŞ BOLINTIN-VALE 4.69
OGREZENI 4.57
GĂUJANI 4.46
HOTARELE 4.35
GREACA 4.33
HERĂŞTI 4.21
ROATA DE JOS 3.72
ISVOARELE 3.62
BULBUCATA 3.58
PRUNDU 3.53
CLEJANI 3.37
BUTURUGENI 3.32
CREVEDIA MARE 3.2
RĂSUCENI 2.93
TOPORU 2.91
BĂNEASA 2.84
IEPUREŞTI 2.7
MÂRŞA 2.62
DAIA 2.52
GOSTINU 2.44
COMANA 2.37
LETCA NOUĂ 2.34
SINGURENI 2.18
VĂRĂŞTI 2.12
GĂISENI 2.06
BUCŞANI 2.02
CĂLUGĂRENI 1.88

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR