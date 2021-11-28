Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,39
|GĂUJANI
|4,43
|PUTINEIU
|3,75
|STĂNEŞTI
|3,6
|IZVOARELE
|3,45
|MIHAI BRAVU
|3,05
|JOIŢA
|2,89
|LETCA NOUĂ
|2,62
|BĂNEASA
|2,61
|OGREZENI
|2,61
|GRĂDINARI
|2,47
|GOGOŞARI
|2,44
|CĂLUGĂRENI
|2,43
|STOENEŞTI
|2,21
|MUNICIPIUL GIURGIU
|2,17
|BULBUCATA
|2,14
|MALU
|2,03
|COSOBA
|1,81
|VEDEA
|1,55
|GREACA
|1,42
|VĂRĂŞTI
|1,41
|CLEJANI
|1,39
|SCHITU
|1,35
|GOSTINARI
|1,3
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,14
|GĂISENI
|1,12
|SĂBĂRENI
|1,12
|IEPUREŞTI
|1,08
|OINACU
|0,96
|COMANA
|0,94
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,94
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,92
|ROATA DE JOS
|0,9
|FRĂTEŞTI
|0,79
|PRUNDU
|0,76
|ISVOARELE
|0,72
|HOTARELE
|0,62
|BUCŞANI
|0,58
|TOPORU
|0,58
|GHIMPAŢI
|0,53
|DAIA
|0,42
|MÂRŞA
|0,37
|BUTURUGENI
|0,25
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|CREVEDIA MARE
|0,21
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,14
|BOLINTIN-DEAL
|0
|COLIBAŞI
|0
|GOSTINU
|0
|HERĂŞTI
|0
|RĂSUCENI
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|ULMI
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)