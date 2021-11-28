Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,39
GĂUJANI 4,43
PUTINEIU 3,75
STĂNEŞTI 3,6
IZVOARELE 3,45
MIHAI BRAVU 3,05
JOIŢA 2,89
LETCA NOUĂ 2,62
BĂNEASA 2,61
OGREZENI 2,61
GRĂDINARI 2,47
GOGOŞARI 2,44
CĂLUGĂRENI 2,43
STOENEŞTI 2,21
MUNICIPIUL GIURGIU 2,17
BULBUCATA 2,14
MALU 2,03
COSOBA 1,81
VEDEA 1,55
GREACA 1,42
VĂRĂŞTI 1,41
CLEJANI 1,39
SCHITU 1,35
GOSTINARI 1,3
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,14
GĂISENI 1,12
SĂBĂRENI 1,12
IEPUREŞTI 1,08
OINACU 0,96
COMANA 0,94
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,94
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,92
ROATA DE JOS 0,9
FRĂTEŞTI 0,79
PRUNDU 0,76
ISVOARELE 0,72
HOTARELE 0,62
BUCŞANI 0,58
TOPORU 0,58
GHIMPAŢI 0,53
DAIA 0,42
MÂRŞA 0,37
BUTURUGENI 0,25
VÂNĂTORII MICI 0,22
CREVEDIA MARE 0,21
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,14
BOLINTIN-DEAL 0
COLIBAŞI 0
GOSTINU 0
HERĂŞTI 0
RĂSUCENI 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
ULMI 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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