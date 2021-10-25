Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,45
|JOIŢA
|20,72
|MALU
|16,61
|PUTINEIU
|16,32
|SĂBĂRENI
|15,29
|BOLINTIN-DEAL
|14,11
|IZVOARELE
|13,78
|GOSTINU
|13,28
|TOPORU
|13,28
|CĂLUGĂRENI
|12,9
|GOGOŞARI
|12,77
|VALEA DRAGULUI
|12,67
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|12,5
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,94
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|11,52
|FRĂTEŞTI
|10,27
|IEPUREŞTI
|10,12
|SLOBOZIA
|10,11
|MIHAI BRAVU
|10
|COMANA
|9,83
|OINACU
|9,6
|GHIMPAŢI
|9,54
|OGREZENI
|9,53
|COSOBA
|9,44
|VEDEA
|9,23
|BULBUCATA
|8,56
|VÂNĂTORII MICI
|8,05
|GRĂDINARI
|8,02
|HOTARELE
|7,69
|GĂISENI
|7,64
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7,49
|BĂNEASA
|7,38
|ULMI
|7,07
|PRUNDU
|7,06
|GOSTINARI
|6,87
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,86
|STOENEŞTI
|6,62
|ROATA DE JOS
|6,27
|CREVEDIA MARE
|6,14
|BUTURUGENI
|6,09
|STĂNEŞTI
|5,99
|BUCŞANI
|5,79
|GĂUJANI
|5,74
|GREACA
|5,2
|LETCA NOUĂ
|5,2
|HERĂŞTI
|5,09
|MÂRŞA
|4,85
|SINGURENI
|4,65
|DAIA
|4,59
|COLIBAŞI
|4,54
|RĂSUCENI
|4,32
|ISVOARELE
|4,29
|VĂRĂŞTI
|4,23
|SCHITU
|2,68
|CLEJANI
|1,12
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)