Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,45
JOIŢA 20,72
MALU 16,61
PUTINEIU 16,32
SĂBĂRENI 15,29
BOLINTIN-DEAL 14,11
IZVOARELE 13,78
GOSTINU 13,28
TOPORU 13,28
CĂLUGĂRENI 12,9
GOGOŞARI 12,77
VALEA DRAGULUI 12,67
ORAŞ MIHĂILEŞTI 12,5
MUNICIPIUL GIURGIU 11,94
ADUNAŢII-COPĂCENI 11,52
FRĂTEŞTI 10,27
IEPUREŞTI 10,12
SLOBOZIA 10,11
MIHAI BRAVU 10
COMANA 9,83
OINACU 9,6
GHIMPAŢI 9,54
OGREZENI 9,53
COSOBA 9,44
VEDEA 9,23
BULBUCATA 8,56
VÂNĂTORII MICI 8,05
GRĂDINARI 8,02
HOTARELE 7,69
GĂISENI 7,64
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7,49
BĂNEASA 7,38
ULMI 7,07
PRUNDU 7,06
GOSTINARI 6,87
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,86
STOENEŞTI 6,62
ROATA DE JOS 6,27
CREVEDIA MARE 6,14
BUTURUGENI 6,09
STĂNEŞTI 5,99
BUCŞANI 5,79
GĂUJANI 5,74
GREACA 5,2
LETCA NOUĂ 5,2
HERĂŞTI 5,09
MÂRŞA 4,85
SINGURENI 4,65
DAIA 4,59
COLIBAŞI 4,54
RĂSUCENI 4,32
ISVOARELE 4,29
VĂRĂŞTI 4,23
SCHITU 2,68
CLEJANI 1,12

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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