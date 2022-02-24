CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|8,66
|OINACU
|18.01
|JOIŢA
|16.99
|SĂBĂRENI
|16.37
|MUNICIPIUL GIURGIU
|13.11
|MALU
|12.66
|MIHAI BRAVU
|12.26
|IZVOARELE
|11.73
|GHIMPAŢI
|10.51
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10.41
|IEPUREŞTI
|10.27
|BOLINTIN-DEAL
|10.23
|GOGOŞARI
|9.89
|GRĂDINARI
|9.59
|GREACA
|9.14
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|9.11
|COLIBAŞI
|8.83
|OGREZENI
|8.48
|VEDEA
|8.13
|STOENEŞTI
|7.77
|FRĂTEŞTI
|7.55
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7.5
|GOSTINU
|7.31
|VÂNĂTORII MICI
|6.98
|SCHITU
|6.89
|DAIA
|6.75
|SLOBOZIA
|6.58
|GOSTINARI
|6.56
|COSOBA
|6.5
|ULMI
|6.43
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6.35
|BĂNEASA
|6.33
|CĂLUGĂRENI
|6.01
|STĂNEŞTI
|5.99
|GĂUJANI
|5.79
|PUTINEIU
|5.67
|HERĂŞTI
|5.61
|COMANA
|5.52
|PRUNDU
|5.04
|CREVEDIA MARE
|4.69
|LETCA NOUĂ
|4.67
|HOTARELE
|4.65
|BUTURUGENI
|4.59
|VALEA DRAGULUI
|4.53
|GĂISENI
|4.49
|ROATA DE JOS
|4.36
|SINGURENI
|4.36
|MÂRŞA
|4.11
|CLEJANI
|3.93
|BUCŞANI
|3.76
|BULBUCATA
|3.57
|RĂSUCENI
|3.41
|VĂRĂŞTI
|3.01
|TOPORU
|2.91
|ISVOARELE
|2.88