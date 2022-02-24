 

 CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 8,66
OINACU 18.01
JOIŢA 16.99
SĂBĂRENI 16.37
MUNICIPIUL GIURGIU 13.11
MALU 12.66
MIHAI BRAVU 12.26
IZVOARELE 11.73
GHIMPAŢI 10.51
ADUNAŢII-COPĂCENI 10.41
IEPUREŞTI 10.27
BOLINTIN-DEAL 10.23
GOGOŞARI 9.89
GRĂDINARI 9.59
GREACA 9.14
ORAŞ MIHĂILEŞTI 9.11
COLIBAŞI 8.83
OGREZENI 8.48
VEDEA 8.13
STOENEŞTI 7.77
FRĂTEŞTI 7.55
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7.5
GOSTINU 7.31
VÂNĂTORII MICI 6.98
SCHITU 6.89
DAIA 6.75
SLOBOZIA 6.58
GOSTINARI 6.56
COSOBA 6.5
ULMI 6.43
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6.35
BĂNEASA 6.33
CĂLUGĂRENI 6.01
STĂNEŞTI 5.99
GĂUJANI 5.79
PUTINEIU 5.67
HERĂŞTI 5.61
COMANA 5.52
PRUNDU 5.04
CREVEDIA MARE 4.69
LETCA NOUĂ 4.67
HOTARELE 4.65
BUTURUGENI 4.59
VALEA DRAGULUI 4.53
GĂISENI 4.49
ROATA DE JOS 4.36
SINGURENI 4.36
MÂRŞA 4.11
CLEJANI 3.93
BUCŞANI 3.76
BULBUCATA 3.57
RĂSUCENI 3.41
VĂRĂŞTI 3.01
TOPORU 2.91
ISVOARELE 2.88

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