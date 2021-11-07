Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 07.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 7,33
JOIŢA 16
BULBUCATA 13,55
STĂNEŞTI 13,17
IZVOARELE 13,16
GOSTINU 12,07
SĂBĂRENI 11,56
GĂUJANI 11,48
CLEJANI 11,45
SCHITU 11,38
COMANA 11,08
RĂSUCENI 9,61
OINACU 9,28
FRĂTEŞTI 8,89
ADUNAŢII-COPĂCENI 8,76
MIHAI BRAVU 8,7
MUNICIPIUL GIURGIU 8,6
PUTINEIU 8,39
TOPORU 8,08
OGREZENI 8,01
SINGURENI 7,87
ISVOARELE 7,86
BOLINTIN-DEAL 7,79
ORAŞ MIHĂILEŞTI 7,26
ULMI 7,07
IEPUREŞTI 6,93
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6,79
MALU 6,54
GHIMPAŢI 6,53
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,36
BUTURUGENI 6,09
BĂNEASA 6,08
VÂNĂTORII MICI 6,04
VALEA DRAGULUI 5,96
STOENEŞTI 5,51
VEDEA 5,38
SLOBOZIA 5,28
CĂLUGĂRENI 5,23
LETCA NOUĂ 5,2
ROATA DE JOS 5,12
COSOBA 5,08
DAIA 5,01
GRĂDINARI 4,94
BUCŞANI 4,92
HOTARELE 4,92
VĂRĂŞTI 4,76
CREVEDIA MARE 4,03
COLIBAŞI 3,89
PRUNDU 3,28
GOGOŞARI 3,04
GĂISENI 2,61
MÂRŞA 2,24
GREACA 1,89
GOSTINARI 1,72
HERĂŞTI 0,92

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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