Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 07.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|7,33
|JOIŢA
|16
|BULBUCATA
|13,55
|STĂNEŞTI
|13,17
|IZVOARELE
|13,16
|GOSTINU
|12,07
|SĂBĂRENI
|11,56
|GĂUJANI
|11,48
|CLEJANI
|11,45
|SCHITU
|11,38
|COMANA
|11,08
|RĂSUCENI
|9,61
|OINACU
|9,28
|FRĂTEŞTI
|8,89
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|8,76
|MIHAI BRAVU
|8,7
|MUNICIPIUL GIURGIU
|8,6
|PUTINEIU
|8,39
|TOPORU
|8,08
|OGREZENI
|8,01
|SINGURENI
|7,87
|ISVOARELE
|7,86
|BOLINTIN-DEAL
|7,79
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|7,26
|ULMI
|7,07
|IEPUREŞTI
|6,93
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6,79
|MALU
|6,54
|GHIMPAŢI
|6,53
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,36
|BUTURUGENI
|6,09
|BĂNEASA
|6,08
|VÂNĂTORII MICI
|6,04
|VALEA DRAGULUI
|5,96
|STOENEŞTI
|5,51
|VEDEA
|5,38
|SLOBOZIA
|5,28
|CĂLUGĂRENI
|5,23
|LETCA NOUĂ
|5,2
|ROATA DE JOS
|5,12
|COSOBA
|5,08
|DAIA
|5,01
|GRĂDINARI
|4,94
|BUCŞANI
|4,92
|HOTARELE
|4,92
|VĂRĂŞTI
|4,76
|CREVEDIA MARE
|4,03
|COLIBAŞI
|3,89
|PRUNDU
|3,28
|GOGOŞARI
|3,04
|GĂISENI
|2,61
|MÂRŞA
|2,24
|GREACA
|1,89
|GOSTINARI
|1,72
|HERĂŞTI
|0,92
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu