Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|10,16
|JOIŢA
|24,34
|SĂBĂRENI
|18,68
|BOLINTIN-DEAL
|16,54
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|16,47
|MUNICIPIUL GIURGIU
|15,34
|OGREZENI
|14,79
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|13,48
|ULMI
|11,48
|GREACA
|11,02
|OINACU
|10,93
|STĂNEŞTI
|10,79
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,58
|SCHITU
|10,28
|SINGURENI
|9,79
|GRĂDINARI
|9,56
|COMANA
|9,46
|VALEA DRAGULUI
|9,42
|LETCA NOUĂ
|9,04
|CĂLUGĂRENI
|9
|IEPUREŞTI
|8,63
|COLIBAŞI
|8,17
|BĂNEASA
|8,06
|DAIA
|8,01
|SLOBOZIA
|7,91
|FRĂTEŞTI
|7,33
|BULBUCATA
|7,17
|GĂISENI
|6,91
|BUTURUGENI
|6,88
|CREVEDIA MARE
|6,82
|VÂNĂTORII MICI
|6,74
|MALU
|6,6
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,5
|CLEJANI
|6,18
|VĂRĂŞTI
|5,84
|VEDEA
|5,79
|MIHAI BRAVU
|5,26
|HERĂŞTI
|5,12
|IZVOARELE
|5,05
|ISVOARELE
|5,04
|STOENEŞTI
|4,99
|GOSTINARI
|4,79
|HOTARELE
|4,65
|GHIMPAŢI
|4,46
|ROATA DE JOS
|4,37
|COSOBA
|4,34
|PRUNDU
|4,29
|BUCŞANI
|3,76
|GOSTINU
|3,65
|PUTINEIU
|3,3
|GOGOŞARI
|3,08
|GĂUJANI
|2,67
|RĂSUCENI
|2,43
|MÂRŞA
|1,87
|TOPORU
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)