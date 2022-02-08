Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 10,16
JOIŢA 24,34
SĂBĂRENI 18,68
BOLINTIN-DEAL 16,54
ORAŞ MIHĂILEŞTI 16,47
MUNICIPIUL GIURGIU 15,34
OGREZENI 14,79
FLOREŞTI-STOENEŞTI 13,48
ULMI 11,48
GREACA 11,02
OINACU 10,93
STĂNEŞTI 10,79
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,58
SCHITU 10,28
SINGURENI 9,79
GRĂDINARI 9,56
COMANA 9,46
VALEA DRAGULUI 9,42
LETCA NOUĂ 9,04
CĂLUGĂRENI 9
IEPUREŞTI 8,63
COLIBAŞI 8,17
BĂNEASA 8,06
DAIA 8,01
SLOBOZIA 7,91
FRĂTEŞTI 7,33
BULBUCATA 7,17
GĂISENI 6,91
BUTURUGENI 6,88
CREVEDIA MARE 6,82
VÂNĂTORII MICI 6,74
MALU 6,6
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,5
CLEJANI 6,18
VĂRĂŞTI 5,84
VEDEA 5,79
MIHAI BRAVU 5,26
HERĂŞTI 5,12
IZVOARELE 5,05
ISVOARELE 5,04
STOENEŞTI 4,99
GOSTINARI 4,79
HOTARELE 4,65
GHIMPAŢI 4,46
ROATA DE JOS 4,37
COSOBA 4,34
PRUNDU 4,29
BUCŞANI 3,76
GOSTINU 3,65
PUTINEIU 3,3
GOGOŞARI 3,08
GĂUJANI 2,67
RĂSUCENI 2,43
MÂRŞA 1,87
TOPORU 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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