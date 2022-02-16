Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|12,46
|SĂBĂRENI
|26,46
|MUNICIPIUL GIURGIU
|19,48
|JOIŢA
|19,37
|OINACU
|18,33
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|17,95
|OGREZENI
|16,51
|GREACA
|15,83
|IEPUREŞTI
|15,68
|BOLINTIN-DEAL
|14,6
|CĂLUGĂRENI
|14,46
|MALU
|14,21
|GRĂDINARI
|13,61
|GOSTINU
|12,8
|COLIBAŞI
|12,76
|IZVOARELE
|12,67
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|12,34
|ULMI
|12,04
|SLOBOZIA
|11,86
|COMANA
|11,52
|BĂNEASA
|11,35
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,92
|DAIA
|10,55
|LETCA NOUĂ
|10,21
|SINGURENI
|10,17
|GHIMPAŢI
|9,8
|MIHAI BRAVU
|9,64
|FRĂTEŞTI
|9,52
|VALEA DRAGULUI
|9,44
|STĂNEŞTI
|9,2
|BUTURUGENI
|9,18
|SCHITU
|8,95
|BULBUCATA
|8,58
|VÂNĂTORII MICI
|8,33
|GĂISENI
|8,04
|GOGOŞARI
|8,02
|HERĂŞTI
|7,48
|VEDEA
|7,37
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|7,22
|STOENEŞTI
|7,22
|ISVOARELE
|7,2
|VĂRĂŞTI
|6,55
|GĂUJANI
|6,23
|HOTARELE
|6,21
|PRUNDU
|6,05
|PUTINEIU
|5,19
|CREVEDIA MARE
|5,12
|GOSTINARI
|4,8
|ROATA DE JOS
|4,62
|BUCŞANI
|4,34
|COSOBA
|4,34
|CLEJANI
|4,21
|MÂRŞA
|4,11
|RĂSUCENI
|3,89
|TOPORU
|1,16
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu