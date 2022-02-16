Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 12,46
SĂBĂRENI 26,46
MUNICIPIUL GIURGIU 19,48
JOIŢA 19,37
OINACU 18,33
ORAŞ MIHĂILEŞTI 17,95
OGREZENI 16,51
GREACA 15,83
IEPUREŞTI 15,68
BOLINTIN-DEAL 14,6
CĂLUGĂRENI 14,46
MALU 14,21
GRĂDINARI 13,61
GOSTINU 12,8
COLIBAŞI 12,76
IZVOARELE 12,67
FLOREŞTI-STOENEŞTI 12,34
ULMI 12,04
SLOBOZIA 11,86
COMANA 11,52
BĂNEASA 11,35
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,92
DAIA 10,55
LETCA NOUĂ 10,21
SINGURENI 10,17
GHIMPAŢI 9,8
MIHAI BRAVU 9,64
FRĂTEŞTI 9,52
VALEA DRAGULUI 9,44
STĂNEŞTI 9,2
BUTURUGENI 9,18
SCHITU 8,95
BULBUCATA 8,58
VÂNĂTORII MICI 8,33
GĂISENI 8,04
GOGOŞARI 8,02
HERĂŞTI 7,48
VEDEA 7,37
ORAŞ BOLINTIN-VALE 7,22
STOENEŞTI 7,22
ISVOARELE 7,2
VĂRĂŞTI 6,55
GĂUJANI 6,23
HOTARELE 6,21
PRUNDU 6,05
PUTINEIU 5,19
CREVEDIA MARE 5,12
GOSTINARI 4,8
ROATA DE JOS 4,62
BUCŞANI 4,34
COSOBA 4,34
CLEJANI 4,21
MÂRŞA 4,11
RĂSUCENI 3,89
TOPORU 1,16

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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