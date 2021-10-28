Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,36
|JOIŢA
|22,03
|PUTINEIU
|15,85
|MALU
|15,6
|GOSTINU
|13,88
|IZVOARELE
|13,78
|BOLINTIN-DEAL
|13,63
|VALEA DRAGULUI
|12,3
|CĂLUGĂRENI
|12,15
|TOPORU
|12,12
|SĂBĂRENI
|11,93
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,49
|COSOBA
|11,25
|VEDEA
|11,15
|SLOBOZIA
|10,99
|GOGOŞARI
|10,94
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|10,89
|OINACU
|10,88
|IEPUREŞTI
|10,66
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,54
|FRĂTEŞTI
|10,47
|COMANA
|10,15
|MIHAI BRAVU
|10
|GHIMPAŢI
|9,71
|GĂUJANI
|9,28
|RĂSUCENI
|9,13
|OGREZENI
|8,88
|BULBUCATA
|8,56
|VÂNĂTORII MICI
|8,27
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|8,06
|STĂNEŞTI
|7,58
|BĂNEASA
|7,38
|ROATA DE JOS
|7,29
|ULMI
|7,21
|GRĂDINARI
|7,1
|HOTARELE
|7,07
|CREVEDIA MARE
|6,99
|PRUNDU
|6,55
|GĂISENI
|6,53
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,28
|STOENEŞTI
|6,06
|GOSTINARI
|6,01
|DAIA
|5,85
|GREACA
|5,67
|CLEJANI
|5,59
|BUCŞANI
|5,21
|LETCA NOUĂ
|5,2
|SINGURENI
|5,01
|ISVOARELE
|5
|HERĂŞTI
|4,62
|BUTURUGENI
|4,57
|COLIBAŞI
|4,22
|VĂRĂŞTI
|4,05
|MÂRŞA
|3,73
|SCHITU
|2,68
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu