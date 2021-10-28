Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,36
JOIŢA 22,03
PUTINEIU 15,85
MALU 15,6
GOSTINU 13,88
IZVOARELE 13,78
BOLINTIN-DEAL 13,63
VALEA DRAGULUI 12,3
CĂLUGĂRENI 12,15
TOPORU 12,12
SĂBĂRENI 11,93
MUNICIPIUL GIURGIU 11,49
COSOBA 11,25
VEDEA 11,15
SLOBOZIA 10,99
GOGOŞARI 10,94
ORAŞ MIHĂILEŞTI 10,89
OINACU 10,88
IEPUREŞTI 10,66
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,54
FRĂTEŞTI 10,47
COMANA 10,15
MIHAI BRAVU 10
GHIMPAŢI 9,71
GĂUJANI 9,28
RĂSUCENI 9,13
OGREZENI 8,88
BULBUCATA 8,56
VÂNĂTORII MICI 8,27
FLOREŞTI-STOENEŞTI 8,06
STĂNEŞTI 7,58
BĂNEASA 7,38
ROATA DE JOS 7,29
ULMI 7,21
GRĂDINARI 7,1
HOTARELE 7,07
CREVEDIA MARE 6,99
PRUNDU 6,55
GĂISENI 6,53
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,28
STOENEŞTI 6,06
GOSTINARI 6,01
DAIA 5,85
GREACA 5,67
CLEJANI 5,59
BUCŞANI 5,21
LETCA NOUĂ 5,2
SINGURENI 5,01
ISVOARELE 5
HERĂŞTI 4,62
BUTURUGENI 4,57
COLIBAŞI 4,22
VĂRĂŞTI 4,05
MÂRŞA 3,73
SCHITU 2,68

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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