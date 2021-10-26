INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 26.10.2021

         Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,5
JOIŢA 21,24
MALU 16,61
PUTINEIU 16,32
SĂBĂRENI 15,29
GOSTINU 13,88
TOPORU 13,86
IZVOARELE 13,78
BOLINTIN-DEAL 13,63
CĂLUGĂRENI 13,46
GOGOŞARI 12,77
MUNICIPIUL GIURGIU 12,01
VALEA DRAGULUI 11,93
ORAŞ MIHĂILEŞTI 11,56
OINACU 10,88
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,87
FRĂTEŞTI 10,67
COSOBA 10,53
COMANA 10,15
IEPUREŞTI 10,12
SLOBOZIA 10,11
VEDEA 9,62
GHIMPAŢI 9,36
OGREZENI 9,31
MIHAI BRAVU 9,13
BULBUCATA 8,56
FLOREŞTI-STOENEŞTI 8,41
GRĂDINARI 8,02
VÂNĂTORII MICI 7,82
HOTARELE 7,69
BĂNEASA 7,6
GĂUJANI 7,51
STĂNEŞTI 7,18
GĂISENI 7,09
CREVEDIA MARE 6,99
GOSTINARI 6,87
PRUNDU 6,8
ULMI 6,8
ROATA DE JOS 6,65
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,28
STOENEŞTI 6,06
BUTURUGENI 5,58
DAIA 5,43
BUCŞANI 5,21
GREACA 5,2
LETCA NOUĂ 5,2
HERĂŞTI 5,09
SINGURENI 5,01
COLIBAŞI 4,87
VĂRĂŞTI 4,58
RĂSUCENI 4,32
ISVOARELE 4,29
MÂRŞA 2,99
CLEJANI 2,79
SCHITU 2,68

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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