INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 26.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,5
|JOIŢA
|21,24
|MALU
|16,61
|PUTINEIU
|16,32
|SĂBĂRENI
|15,29
|GOSTINU
|13,88
|TOPORU
|13,86
|IZVOARELE
|13,78
|BOLINTIN-DEAL
|13,63
|CĂLUGĂRENI
|13,46
|GOGOŞARI
|12,77
|MUNICIPIUL GIURGIU
|12,01
|VALEA DRAGULUI
|11,93
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|11,56
|OINACU
|10,88
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,87
|FRĂTEŞTI
|10,67
|COSOBA
|10,53
|COMANA
|10,15
|IEPUREŞTI
|10,12
|SLOBOZIA
|10,11
|VEDEA
|9,62
|GHIMPAŢI
|9,36
|OGREZENI
|9,31
|MIHAI BRAVU
|9,13
|BULBUCATA
|8,56
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|8,41
|GRĂDINARI
|8,02
|VÂNĂTORII MICI
|7,82
|HOTARELE
|7,69
|BĂNEASA
|7,6
|GĂUJANI
|7,51
|STĂNEŞTI
|7,18
|GĂISENI
|7,09
|CREVEDIA MARE
|6,99
|GOSTINARI
|6,87
|PRUNDU
|6,8
|ULMI
|6,8
|ROATA DE JOS
|6,65
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,28
|STOENEŞTI
|6,06
|BUTURUGENI
|5,58
|DAIA
|5,43
|BUCŞANI
|5,21
|GREACA
|5,2
|LETCA NOUĂ
|5,2
|HERĂŞTI
|5,09
|SINGURENI
|5,01
|COLIBAŞI
|4,87
|VĂRĂŞTI
|4,58
|RĂSUCENI
|4,32
|ISVOARELE
|4,29
|MÂRŞA
|2,99
|CLEJANI
|2,79
|SCHITU
|2,68
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)