Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 3,58
JOIŢA 7,88
BULBUCATA 7,85
COMANA 7,51
SCHITU 7,38
IZVOARELE 7,22
SĂBĂRENI 7,09
GĂUJANI 7,07
STĂNEŞTI 6,37
BĂNEASA 5,64
OINACU 5,12
COLIBAŞI 4,87
PUTINEIU 4,67
FLOREŞTI-STOENEŞTI 4,61
MUNICIPIUL GIURGIU 4,09
GHIMPAŢI 4,08
ADUNAŢII-COPĂCENI 4,06
CLEJANI 3,63
ORAŞ MIHĂILEŞTI 3,63
GOSTINU 3,62
MIHAI BRAVU 3,49
BOLINTIN-DEAL 3,41
ULMI 3,27
VĂRĂŞTI 3,17
ORAŞ BOLINTIN-VALE 3,11
GOGOŞARI 3,04
ROATA DE JOS 2,94
ISVOARELE 2,87
FRĂTEŞTI 2,77
STOENEŞTI 2,75
CĂLUGĂRENI 2,62
VALEA DRAGULUI 2,61
OGREZENI 2,6
BUTURUGENI 2,54
BUCŞANI 2,32
VEDEA 2,31
MÂRŞA 2,24
PRUNDU 2,02
VÂNĂTORII MICI 2,01
RĂSUCENI 1,92
CREVEDIA MARE 1,91
GĂISENI 1,87
HOTARELE 1,85
TOPORU 1,74
DAIA 1,67
IEPUREŞTI 1,6
GRĂDINARI 1,54
MALU 1,51
COSOBA 1,45
SINGURENI 1,43
SLOBOZIA 1,32
GOSTINARI 1,29
HERĂŞTI 0,93
LETCA NOUĂ 0,87
GREACA 0,47

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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