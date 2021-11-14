Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|3,58
|JOIŢA
|7,88
|BULBUCATA
|7,85
|COMANA
|7,51
|SCHITU
|7,38
|IZVOARELE
|7,22
|SĂBĂRENI
|7,09
|GĂUJANI
|7,07
|STĂNEŞTI
|6,37
|BĂNEASA
|5,64
|OINACU
|5,12
|COLIBAŞI
|4,87
|PUTINEIU
|4,67
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|4,61
|MUNICIPIUL GIURGIU
|4,09
|GHIMPAŢI
|4,08
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|4,06
|CLEJANI
|3,63
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|3,63
|GOSTINU
|3,62
|MIHAI BRAVU
|3,49
|BOLINTIN-DEAL
|3,41
|ULMI
|3,27
|VĂRĂŞTI
|3,17
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|3,11
|GOGOŞARI
|3,04
|ROATA DE JOS
|2,94
|ISVOARELE
|2,87
|FRĂTEŞTI
|2,77
|STOENEŞTI
|2,75
|CĂLUGĂRENI
|2,62
|VALEA DRAGULUI
|2,61
|OGREZENI
|2,6
|BUTURUGENI
|2,54
|BUCŞANI
|2,32
|VEDEA
|2,31
|MÂRŞA
|2,24
|PRUNDU
|2,02
|VÂNĂTORII MICI
|2,01
|RĂSUCENI
|1,92
|CREVEDIA MARE
|1,91
|GĂISENI
|1,87
|HOTARELE
|1,85
|TOPORU
|1,74
|DAIA
|1,67
|IEPUREŞTI
|1,6
|GRĂDINARI
|1,54
|MALU
|1,51
|COSOBA
|1,45
|SINGURENI
|1,43
|SLOBOZIA
|1,32
|GOSTINARI
|1,29
|HERĂŞTI
|0,93
|LETCA NOUĂ
|0,87
|GREACA
|0,47
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)