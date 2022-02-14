 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.02.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 12,64
SĂBĂRENI 24,23
JOIŢA 21,2
MUNICIPIUL GIURGIU 19,7
ORAŞ MIHĂILEŞTI 18,62
OGREZENI 17,81
BOLINTIN-DEAL 16,54
GREACA 15,83
OINACU 15,76
CĂLUGĂRENI 15,21
GRĂDINARI 14,84
FLOREŞTI-STOENEŞTI 12,91
COLIBAŞI 12,76
ULMI 12,72
IZVOARELE 12,03
LETCA NOUĂ 11,96
IEPUREŞTI 11,9
VALEA DRAGULUI 11,71
STĂNEŞTI 11,6
GOSTINU 11,58
SLOBOZIA 11,42
SINGURENI 11,26
ADUNAŢII-COPĂCENI 11,24
MALU 11,16
COMANA 11,05
SCHITU 11,02
FRĂTEŞTI 10,52
MIHAI BRAVU 9,64
BĂNEASA 9,61
BUTURUGENI 9,44
VÂNĂTORII MICI 9
DAIA 8,86
GHIMPAŢI 8,73
BULBUCATA 8,58
HERĂŞTI 8,41
GOGOŞARI 8,02
VEDEA 7,75
VĂRĂŞTI 7,44
ORAŞ BOLINTIN-VALE 7,43
STOENEŞTI 7,22
ISVOARELE 7,2
GĂISENI 6,73
GĂUJANI 6,68
GOSTINARI 6,1
CREVEDIA MARE 5,98
HOTARELE 5,9
PRUNDU 5,55
PUTINEIU 4,72
COSOBA 4,7
ROATA DE JOS 4,49
CLEJANI 4,21
BUCŞANI 3,76
MÂRŞA 3,74
RĂSUCENI 3,41
TOPORU 1,16

 

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

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