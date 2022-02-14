Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|12,64
|SĂBĂRENI
|24,23
|JOIŢA
|21,2
|MUNICIPIUL GIURGIU
|19,7
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|18,62
|OGREZENI
|17,81
|BOLINTIN-DEAL
|16,54
|GREACA
|15,83
|OINACU
|15,76
|CĂLUGĂRENI
|15,21
|GRĂDINARI
|14,84
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|12,91
|COLIBAŞI
|12,76
|ULMI
|12,72
|IZVOARELE
|12,03
|LETCA NOUĂ
|11,96
|IEPUREŞTI
|11,9
|VALEA DRAGULUI
|11,71
|STĂNEŞTI
|11,6
|GOSTINU
|11,58
|SLOBOZIA
|11,42
|SINGURENI
|11,26
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|11,24
|MALU
|11,16
|COMANA
|11,05
|SCHITU
|11,02
|FRĂTEŞTI
|10,52
|MIHAI BRAVU
|9,64
|BĂNEASA
|9,61
|BUTURUGENI
|9,44
|VÂNĂTORII MICI
|9
|DAIA
|8,86
|GHIMPAŢI
|8,73
|BULBUCATA
|8,58
|HERĂŞTI
|8,41
|GOGOŞARI
|8,02
|VEDEA
|7,75
|VĂRĂŞTI
|7,44
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|7,43
|STOENEŞTI
|7,22
|ISVOARELE
|7,2
|GĂISENI
|6,73
|GĂUJANI
|6,68
|GOSTINARI
|6,1
|CREVEDIA MARE
|5,98
|HOTARELE
|5,9
|PRUNDU
|5,55
|PUTINEIU
|4,72
|COSOBA
|4,7
|ROATA DE JOS
|4,49
|CLEJANI
|4,21
|BUCŞANI
|3,76
|MÂRŞA
|3,74
|RĂSUCENI
|3,41
|TOPORU
|1,16
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu