Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.12.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|0,73
|GREACA
|3,33
|MIHAI BRAVU
|2,18
|MALU
|2,03
|GOSTINARI
|1,73
|OINACU
|1,61
|GRĂDINARI
|1,54
|BĂNEASA
|1,52
|PUTINEIU
|1,41
|GĂISENI
|1,31
|IZVOARELE
|1,25
|GOGOŞARI
|1,22
|GOSTINU
|1,21
|LETCA NOUĂ
|1,16
|CĂLUGĂRENI
|1,12
|CLEJANI
|1,12
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,12
|COSOBA
|1,09
|OGREZENI
|1,09
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0,97
|RĂSUCENI
|0,97
|VĂRĂŞTI
|0,88
|BOLINTIN-DEAL
|0,81
|ROATA DE JOS
|0,77
|FRĂTEŞTI
|0,59
|JOIŢA
|0,53
|BUTURUGENI
|0,51
|GĂUJANI
|0,44
|VEDEA
|0,39
|GHIMPAŢI
|0,36
|SINGURENI
|0,36
|HOTARELE
|0,31
|ULMI
|0,27
|PRUNDU
|0,25
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,22
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,13
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,12
|BUCŞANI
|0
|BULBUCATA
|0
|COLIBAŞI
|0
|COMANA
|0
|CREVEDIA MARE
|0
|DAIA
|0
|HERĂŞTI
|0
|IEPUREŞTI
|0
|ISVOARELE
|0
|MÂRŞA
|0
|SĂBĂRENI
|0
|SCHITU
|0
|SLOBOZIA
|0
|STĂNEŞTI
|0
|STOENEŞTI
|0
|TOPORU
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
|VÂNĂTORII MICI
|0
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu