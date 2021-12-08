Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.12.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 0,73
GREACA 3,33
MIHAI BRAVU 2,18
MALU 2,03
GOSTINARI 1,73
OINACU 1,61
GRĂDINARI 1,54
BĂNEASA 1,52
PUTINEIU 1,41
GĂISENI 1,31
IZVOARELE 1,25
GOGOŞARI 1,22
GOSTINU 1,21
LETCA NOUĂ 1,16
CĂLUGĂRENI 1,12
CLEJANI 1,12
MUNICIPIUL GIURGIU 1,12
COSOBA 1,09
OGREZENI 1,09
ADUNAŢII-COPĂCENI 0,97
RĂSUCENI 0,97
VĂRĂŞTI 0,88
BOLINTIN-DEAL 0,81
ROATA DE JOS 0,77
FRĂTEŞTI 0,59
JOIŢA 0,53
BUTURUGENI 0,51
GĂUJANI 0,44
VEDEA 0,39
GHIMPAŢI 0,36
SINGURENI 0,36
HOTARELE 0,31
ULMI 0,27
PRUNDU 0,25
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,22
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,13
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,12
BUCŞANI 0
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
COMANA 0
CREVEDIA MARE 0
DAIA 0
HERĂŞTI 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
MÂRŞA 0
SĂBĂRENI 0
SCHITU 0
SLOBOZIA 0
STĂNEŞTI 0
STOENEŞTI 0
TOPORU 0
VALEA DRAGULUI 0
VÂNĂTORII MICI 0

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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