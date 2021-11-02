Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,51
|JOIŢA
|23,87
|IZVOARELE
|18,48
|GOSTINU
|18,11
|PUTINEIU
|17,25
|GĂUJANI
|13,69
|FRĂTEŞTI
|13,63
|MALU
|13,09
|SĂBĂRENI
|13,05
|STĂNEŞTI
|12,77
|OINACU
|12,16
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,38
|CLEJANI
|11,17
|BULBUCATA
|10,7
|COMANA
|10,61
|SLOBOZIA
|10,55
|GHIMPAŢI
|10,42
|TOPORU
|10,39
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,22
|VALEA DRAGULUI
|10,06
|ISVOARELE
|10
|RĂSUCENI
|9,61
|BOLINTIN-DEAL
|9,57
|MIHAI BRAVU
|9,57
|BĂNEASA
|9,55
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|9,27
|VÂNĂTORII MICI
|8,94
|VEDEA
|8,85
|SINGURENI
|8,58
|GOGOŞARI
|8,51
|OGREZENI
|8,23
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|8,18
|COSOBA
|7,99
|ULMI
|7,89
|CĂLUGĂRENI
|7,85
|IEPUREŞTI
|7,46
|SCHITU
|7,36
|ROATA DE JOS
|7,29
|LETCA NOUĂ
|7,23
|STOENEŞTI
|7,17
|BUTURUGENI
|7,11
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,65
|VĂRĂŞTI
|6,52
|GRĂDINARI
|6,48
|BUCŞANI
|6,37
|HOTARELE
|5,84
|CREVEDIA MARE
|5,51
|DAIA
|5,43
|PRUNDU
|5,29
|GREACA
|5,2
|GĂISENI
|4,85
|GOSTINARI
|4,73
|HERĂŞTI
|3,24
|MÂRŞA
|2,99
|COLIBAŞI
|2,92
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)