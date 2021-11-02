Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,51
JOIŢA 23,87
IZVOARELE 18,48
GOSTINU 18,11
PUTINEIU 17,25
GĂUJANI 13,69
FRĂTEŞTI 13,63
MALU 13,09
SĂBĂRENI 13,05
STĂNEŞTI 12,77
OINACU 12,16
MUNICIPIUL GIURGIU 11,38
CLEJANI 11,17
BULBUCATA 10,7
COMANA 10,61
SLOBOZIA 10,55
GHIMPAŢI 10,42
TOPORU 10,39
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,22
VALEA DRAGULUI 10,06
ISVOARELE 10
RĂSUCENI 9,61
BOLINTIN-DEAL 9,57
MIHAI BRAVU 9,57
BĂNEASA 9,55
ORAŞ MIHĂILEŞTI 9,27
VÂNĂTORII MICI 8,94
VEDEA 8,85
SINGURENI 8,58
GOGOŞARI 8,51
OGREZENI 8,23
FLOREŞTI-STOENEŞTI 8,18
COSOBA 7,99
ULMI 7,89
CĂLUGĂRENI 7,85
IEPUREŞTI 7,46
SCHITU 7,36
ROATA DE JOS 7,29
LETCA NOUĂ 7,23
STOENEŞTI 7,17
BUTURUGENI 7,11
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,65
VĂRĂŞTI 6,52
GRĂDINARI 6,48
BUCŞANI 6,37
HOTARELE 5,84
CREVEDIA MARE 5,51
DAIA 5,43
PRUNDU 5,29
GREACA 5,2
GĂISENI 4,85
GOSTINARI 4,73
HERĂŞTI 3,24
MÂRŞA 2,99
COLIBAŞI 2,92

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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