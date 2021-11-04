Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|8,7
|JOIŢA
|20,72
|IZVOARELE
|17,54
|GOSTINU
|15,69
|GĂUJANI
|15,46
|PUTINEIU
|14,92
|BULBUCATA
|12,84
|FRĂTEŞTI
|12,64
|STĂNEŞTI
|12,37
|OINACU
|11,2
|SĂBĂRENI
|11,19
|CLEJANI
|11,17
|COMANA
|11,08
|MUNICIPIUL GIURGIU
|10,49
|MIHAI BRAVU
|10
|SLOBOZIA
|9,67
|RĂSUCENI
|9,61
|GHIMPAŢI
|9,54
|VALEA DRAGULUI
|9,32
|TOPORU
|9,24
|BOLINTIN-DEAL
|9,09
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|9,08
|SINGURENI
|8,94
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,87
|BĂNEASA
|8,69
|MALU
|8,56
|VÂNĂTORII MICI
|8,5
|SCHITU
|8,03
|IEPUREŞTI
|7,99
|ISVOARELE
|7,86
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7,49
|CĂLUGĂRENI
|7,48
|OGREZENI
|7,36
|ULMI
|6,94
|VEDEA
|6,92
|COSOBA
|6,9
|LETCA NOUĂ
|6,65
|STOENEŞTI
|6,62
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,21
|ROATA DE JOS
|6,14
|BUTURUGENI
|6,09
|GRĂDINARI
|5,86
|VĂRĂŞTI
|5,81
|BUCŞANI
|5,5
|PRUNDU
|5,29
|HOTARELE
|5,23
|DAIA
|4,59
|GOGOŞARI
|4,26
|CREVEDIA MARE
|4,03
|GĂISENI
|3,92
|COLIBAŞI
|3,25
|GOSTINARI
|3,01
|MÂRŞA
|2,99
|HERĂŞTI
|2,77
|GREACA
|2,36
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu