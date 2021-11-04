Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 8,7
JOIŢA 20,72
IZVOARELE 17,54
GOSTINU 15,69
GĂUJANI 15,46
PUTINEIU 14,92
BULBUCATA 12,84
FRĂTEŞTI 12,64
STĂNEŞTI 12,37
OINACU 11,2
SĂBĂRENI 11,19
CLEJANI 11,17
COMANA 11,08
MUNICIPIUL GIURGIU 10,49
MIHAI BRAVU 10
SLOBOZIA 9,67
RĂSUCENI 9,61
GHIMPAŢI 9,54
VALEA DRAGULUI 9,32
TOPORU 9,24
BOLINTIN-DEAL 9,09
ADUNAŢII-COPĂCENI 9,08
SINGURENI 8,94
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,87
BĂNEASA 8,69
MALU 8,56
VÂNĂTORII MICI 8,5
SCHITU 8,03
IEPUREŞTI 7,99
ISVOARELE 7,86
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7,49
CĂLUGĂRENI 7,48
OGREZENI 7,36
ULMI 6,94
VEDEA 6,92
COSOBA 6,9
LETCA NOUĂ 6,65
STOENEŞTI 6,62
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,21
ROATA DE JOS 6,14
BUTURUGENI 6,09
GRĂDINARI 5,86
VĂRĂŞTI 5,81
BUCŞANI 5,5
PRUNDU 5,29
HOTARELE 5,23
DAIA 4,59
GOGOŞARI 4,26
CREVEDIA MARE 4,03
GĂISENI 3,92
COLIBAŞI 3,25
GOSTINARI 3,01
MÂRŞA 2,99
HERĂŞTI 2,77
GREACA 2,36

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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