Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 7,14
JOIŢA 17,25
OINACU 13,83
SĂBĂRENI 12,65
MALU 11,14
MUNICIPIUL GIURGIU 10,71
MIHAI BRAVU 9,63
BOLINTIN-DEAL 9,25
COLIBAŞI 9,16
FRĂTEŞTI 8,14
VEDEA 8,13
IZVOARELE 7,92
GHIMPAŢI 7,84
ADUNAŢII-COPĂCENI 7,81
SCHITU 7,58
GRĂDINARI 7,43
GOGOŞARI 7,42
VÂNĂTORII MICI 7,2
IEPUREŞTI 7,03
ORAŞ MIHĂILEŞTI 6,96
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6,8
ULMI 6,3
STOENEŞTI 6,11
STĂNEŞTI 5,99
GĂUJANI 5,79
COSOBA 5,78
SLOBOZIA 5,7
BĂNEASA 5,68
GOSTINARI 5,68
VALEA DRAGULUI 5,66
PUTINEIU 5,2
ORAŞ BOLINTIN-VALE 5,05
OGREZENI 5
GREACA 4,81
HOTARELE 4,65
DAIA 4,64
PRUNDU 4,54
BULBUCATA 4,29
CLEJANI 4,21
HERĂŞTI 4,21
ROATA DE JOS 3,98
LETCA NOUĂ 3,8
BUCŞANI 3,76
GOSTINU 3,66
ISVOARELE 3,6
GĂISENI 3,55
COMANA 3,47
CREVEDIA MARE 3,41
BUTURUGENI 3,06
MÂRŞA 2,99
SINGURENI 2,91
TOPORU 2,91
CĂLUGĂRENI 2,63
VĂRĂŞTI 2,3
RĂSUCENI 1,95

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR