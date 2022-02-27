Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|7,14
|JOIŢA
|17,25
|OINACU
|13,83
|SĂBĂRENI
|12,65
|MALU
|11,14
|MUNICIPIUL GIURGIU
|10,71
|MIHAI BRAVU
|9,63
|BOLINTIN-DEAL
|9,25
|COLIBAŞI
|9,16
|FRĂTEŞTI
|8,14
|VEDEA
|8,13
|IZVOARELE
|7,92
|GHIMPAŢI
|7,84
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|7,81
|SCHITU
|7,58
|GRĂDINARI
|7,43
|GOGOŞARI
|7,42
|VÂNĂTORII MICI
|7,2
|IEPUREŞTI
|7,03
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|6,96
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6,8
|ULMI
|6,3
|STOENEŞTI
|6,11
|STĂNEŞTI
|5,99
|GĂUJANI
|5,79
|COSOBA
|5,78
|SLOBOZIA
|5,7
|BĂNEASA
|5,68
|GOSTINARI
|5,68
|VALEA DRAGULUI
|5,66
|PUTINEIU
|5,2
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|5,05
|OGREZENI
|5
|GREACA
|4,81
|HOTARELE
|4,65
|DAIA
|4,64
|PRUNDU
|4,54
|BULBUCATA
|4,29
|CLEJANI
|4,21
|HERĂŞTI
|4,21
|ROATA DE JOS
|3,98
|LETCA NOUĂ
|3,8
|BUCŞANI
|3,76
|GOSTINU
|3,66
|ISVOARELE
|3,6
|GĂISENI
|3,55
|COMANA
|3,47
|CREVEDIA MARE
|3,41
|BUTURUGENI
|3,06
|MÂRŞA
|2,99
|SINGURENI
|2,91
|TOPORU
|2,91
|CĂLUGĂRENI
|2,63
|VĂRĂŞTI
|2,3
|RĂSUCENI
|1,95
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)