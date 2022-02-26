Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|7,81
|JOIŢA
|18,04
|OINACU
|15,44
|SĂBĂRENI
|13,39
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,9
|MIHAI BRAVU
|11,38
|BOLINTIN-DEAL
|10,71
|MALU
|9,62
|IZVOARELE
|9,51
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|9,11
|COLIBAŞI
|8,51
|GHIMPAŢI
|8,37
|FRĂTEŞTI
|8,34
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,04
|STĂNEŞTI
|7,99
|VEDEA
|7,75
|GRĂDINARI
|7,74
|GOGOŞARI
|7,42
|IEPUREŞTI
|7,03
|VÂNĂTORII MICI
|6,98
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6,92
|SCHITU
|6,89
|STOENEŞTI
|6,66
|OGREZENI
|6,31
|GREACA
|6,25
|GĂUJANI
|6,24
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,07
|VALEA DRAGULUI
|6,04
|ULMI
|5,89
|COSOBA
|5,78
|SLOBOZIA
|5,7
|BĂNEASA
|5,68
|GOSTINARI
|5,68
|PUTINEIU
|5,2
|PRUNDU
|5,04
|GOSTINU
|4,88
|HERĂŞTI
|4,67
|HOTARELE
|4,65
|DAIA
|4,64
|CĂLUGĂRENI
|4,51
|SINGURENI
|4,36
|BUCŞANI
|4,34
|BULBUCATA
|4,29
|CLEJANI
|4,21
|ROATA DE JOS
|4,11
|COMANA
|4,1
|LETCA NOUĂ
|4,09
|CREVEDIA MARE
|3,84
|GĂISENI
|3,74
|BUTURUGENI
|3,06
|MÂRŞA
|2,99
|TOPORU
|2,91
|VĂRĂŞTI
|2,48
|RĂSUCENI
|2,44
|ISVOARELE
|2,16
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)