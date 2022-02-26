Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 7,81
JOIŢA 18,04
OINACU 15,44
SĂBĂRENI 13,39
MUNICIPIUL GIURGIU 11,9
MIHAI BRAVU 11,38
BOLINTIN-DEAL 10,71
MALU 9,62
IZVOARELE 9,51
ADUNAŢII-COPĂCENI 9,11
COLIBAŞI 8,51
GHIMPAŢI 8,37
FRĂTEŞTI 8,34
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,04
STĂNEŞTI 7,99
VEDEA 7,75
GRĂDINARI 7,74
GOGOŞARI 7,42
IEPUREŞTI 7,03
VÂNĂTORII MICI 6,98
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6,92
SCHITU 6,89
STOENEŞTI 6,66
OGREZENI 6,31
GREACA 6,25
GĂUJANI 6,24
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,07
VALEA DRAGULUI 6,04
ULMI 5,89
COSOBA 5,78
SLOBOZIA 5,7
BĂNEASA 5,68
GOSTINARI 5,68
PUTINEIU 5,2
PRUNDU 5,04
GOSTINU 4,88
HERĂŞTI 4,67
HOTARELE 4,65
DAIA 4,64
CĂLUGĂRENI 4,51
SINGURENI 4,36
BUCŞANI 4,34
BULBUCATA 4,29
CLEJANI 4,21
ROATA DE JOS 4,11
COMANA 4,1
LETCA NOUĂ 4,09
CREVEDIA MARE 3,84
GĂISENI 3,74
BUTURUGENI 3,06
MÂRŞA 2,99
TOPORU 2,91
VĂRĂŞTI 2,48
RĂSUCENI 2,44
ISVOARELE 2,16

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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