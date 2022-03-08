Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.03.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|3,86
|JOIŢA
|8,63
|MIHAI BRAVU
|7,87
|SĂBĂRENI
|6,69
|MUNICIPIUL GIURGIU
|6,5
|FRĂTEŞTI
|5,97
|GOGOŞARI
|5,58
|MALU
|5,57
|SCHITU
|4,82
|GHIMPAŢI
|4,64
|COLIBAŞI
|4,58
|OINACU
|4,5
|STOENEŞTI
|4,45
|PUTINEIU
|4,26
|BOLINTIN-DEAL
|4,22
|GOSTINARI
|3,94
|VEDEA
|3,87
|GREACA
|3,86
|VALEA DRAGULUI
|3,77
|HOTARELE
|3,42
|CLEJANI
|3,38
|STĂNEŞTI
|3,2
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,12
|GĂUJANI
|3,12
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|2,93
|ULMI
|2,88
|GRĂDINARI
|2,79
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,74
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2,68
|OGREZENI
|2,61
|IZVOARELE
|2,54
|VÂNĂTORII MICI
|2,48
|GOSTINU
|2,43
|BĂNEASA
|2,4
|TOPORU
|2,33
|PRUNDU
|2,27
|ISVOARELE
|2,18
|IEPUREŞTI
|2,16
|BULBUCATA
|2,15
|VĂRĂŞTI
|2,13
|DAIA
|2,11
|RĂSUCENI
|1,96
|ROATA DE JOS
|1,93
|CĂLUGĂRENI
|1,88
|HERĂŞTI
|1,87
|MÂRŞA
|1,87
|COSOBA
|1,81
|SLOBOZIA
|1,76
|COMANA
|1,74
|CREVEDIA MARE
|1,49
|BUTURUGENI
|1,28
|BUCŞANI
|1,16
|SINGURENI
|1,09
|GĂISENI
|0,94
|LETCA NOUĂ
|0,88
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)