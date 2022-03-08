Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.03.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 3,86
JOIŢA 8,63
MIHAI BRAVU 7,87
SĂBĂRENI 6,69
MUNICIPIUL GIURGIU 6,5
FRĂTEŞTI 5,97
GOGOŞARI 5,58
MALU 5,57
SCHITU 4,82
GHIMPAŢI 4,64
COLIBAŞI 4,58
OINACU 4,5
STOENEŞTI 4,45
PUTINEIU 4,26
BOLINTIN-DEAL 4,22
GOSTINARI 3,94
VEDEA 3,87
GREACA 3,86
VALEA DRAGULUI 3,77
HOTARELE 3,42
CLEJANI 3,38
STĂNEŞTI 3,2
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,12
GĂUJANI 3,12
ADUNAŢII-COPĂCENI 2,93
ULMI 2,88
GRĂDINARI 2,79
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,74
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2,68
OGREZENI 2,61
IZVOARELE 2,54
VÂNĂTORII MICI 2,48
GOSTINU 2,43
BĂNEASA 2,4
TOPORU 2,33
PRUNDU 2,27
ISVOARELE 2,18
IEPUREŞTI 2,16
BULBUCATA 2,15
VĂRĂŞTI 2,13
DAIA 2,11
RĂSUCENI 1,96
ROATA DE JOS 1,93
CĂLUGĂRENI 1,88
HERĂŞTI 1,87
MÂRŞA 1,87
COSOBA 1,81
SLOBOZIA 1,76
COMANA 1,74
CREVEDIA MARE 1,49
BUTURUGENI 1,28
BUCŞANI 1,16
SINGURENI 1,09
GĂISENI 0,94
LETCA NOUĂ 0,88

          (Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)

 

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