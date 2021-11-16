Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|2,92
|BULBUCATA
|7,86
|JOIŢA
|7,36
|COMANA
|7,05
|STĂNEŞTI
|6,37
|SĂBĂRENI
|6,36
|GĂUJANI
|6,19
|SCHITU
|6,08
|IZVOARELE
|5,96
|BĂNEASA
|5,43
|STOENEŞTI
|4,4
|OINACU
|3,84
|PUTINEIU
|3,74
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|3,73
|COLIBAŞI
|3,59
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,34
|MUNICIPIUL GIURGIU
|3,34
|MIHAI BRAVU
|3,06
|GOSTINU
|3,02
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2,96
|BOLINTIN-DEAL
|2,76
|CĂLUGĂRENI
|2,61
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,53
|GHIMPAŢI
|2,48
|FRĂTEŞTI
|2,37
|VEDEA
|2,31
|VĂRĂŞTI
|2,29
|MÂRŞA
|2,24
|VALEA DRAGULUI
|2,24
|CLEJANI
|2,23
|ROATA DE JOS
|2,18
|ISVOARELE
|2,15
|IEPUREŞTI
|2,14
|ULMI
|2,04
|BUTURUGENI
|2,03
|GOGOŞARI
|1,83
|PRUNDU
|1,77
|GRĂDINARI
|1,54
|OGREZENI
|1,52
|CREVEDIA MARE
|1,49
|GĂISENI
|1,49
|COSOBA
|1,45
|RĂSUCENI
|1,44
|SINGURENI
|1,43
|DAIA
|1,25
|HOTARELE
|1,23
|TOPORU
|1,16
|VÂNĂTORII MICI
|0,9
|BUCŞANI
|0,87
|GOSTINARI
|0,87
|LETCA NOUĂ
|0,87
|MALU
|0,51
|GREACA
|0,47
|HERĂŞTI
|0,46
|SLOBOZIA
|0,44
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județului Giurgiu)