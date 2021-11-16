Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 2,92
BULBUCATA 7,86
JOIŢA 7,36
COMANA 7,05
STĂNEŞTI 6,37
SĂBĂRENI 6,36
GĂUJANI 6,19
SCHITU 6,08
IZVOARELE 5,96
BĂNEASA 5,43
STOENEŞTI 4,4
OINACU 3,84
PUTINEIU 3,74
ADUNAŢII-COPĂCENI 3,73
COLIBAŞI 3,59
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,34
MUNICIPIUL GIURGIU 3,34
MIHAI BRAVU 3,06
GOSTINU 3,02
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2,96
BOLINTIN-DEAL 2,76
CĂLUGĂRENI 2,61
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,53
GHIMPAŢI 2,48
FRĂTEŞTI 2,37
VEDEA 2,31
VĂRĂŞTI 2,29
MÂRŞA 2,24
VALEA DRAGULUI 2,24
CLEJANI 2,23
ROATA DE JOS 2,18
ISVOARELE 2,15
IEPUREŞTI 2,14
ULMI 2,04
BUTURUGENI 2,03
GOGOŞARI 1,83
PRUNDU 1,77
GRĂDINARI 1,54
OGREZENI 1,52
CREVEDIA MARE 1,49
GĂISENI 1,49
COSOBA 1,45
RĂSUCENI 1,44
SINGURENI 1,43
DAIA 1,25
HOTARELE 1,23
TOPORU 1,16
VÂNĂTORII MICI 0,9
BUCŞANI 0,87
GOSTINARI 0,87
LETCA NOUĂ 0,87
MALU 0,51
GREACA 0,47
HERĂŞTI 0,46
SLOBOZIA 0,44

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județului Giurgiu)

 

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