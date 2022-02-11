Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 12,12
JOIŢA 25,65
SĂBĂRENI 23,16
ORAŞ MIHĂILEŞTI 20,21
MUNICIPIUL GIURGIU 18,46
BOLINTIN-DEAL 17,84
OGREZENI 17,18
FLOREŞTI-STOENEŞTI 14,86
GRĂDINARI 13,88
GREACA 13,41
ULMI 12,99
IEPUREŞTI 12,94
CĂLUGĂRENI 12,75
COLIBAŞI 12,75
OINACU 12,54
SINGURENI 12,33
SLOBOZIA 11,43
DAIA 11,38
VALEA DRAGULUI 11,31
STĂNEŞTI 11,19
LETCA NOUĂ 10,78
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,74
BĂNEASA 10,68
COMANA 10,25
MALU 9,65
SCHITU 9,6
FRĂTEŞTI 9,51
BUTURUGENI 9,17
GOSTINU 9,14
HERĂŞTI 8,85
MIHAI BRAVU 8,77
BULBUCATA 8,6
VÂNĂTORII MICI 8,31
GOGOŞARI 7,38
ORAŞ BOLINTIN-VALE 7,37
IZVOARELE 7,26
CREVEDIA MARE 7,25
STOENEŞTI 7,2
GĂISENI 7,09
VĂRĂŞTI 6,9
VEDEA 6,18
ISVOARELE 5,76
GHIMPAŢI 5,7
GOSTINARI 5,66
COSOBA 5,42
HOTARELE 4,65
ROATA DE JOS 4,5
CLEJANI 4,21
BUCŞANI 4,05
PRUNDU 4,03
GĂUJANI 4,01
PUTINEIU 3,3
MÂRŞA 2,62
RĂSUCENI 1,94
TOPORU 1,16

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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