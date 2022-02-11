Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|12,12
|JOIŢA
|25,65
|SĂBĂRENI
|23,16
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|20,21
|MUNICIPIUL GIURGIU
|18,46
|BOLINTIN-DEAL
|17,84
|OGREZENI
|17,18
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|14,86
|GRĂDINARI
|13,88
|GREACA
|13,41
|ULMI
|12,99
|IEPUREŞTI
|12,94
|CĂLUGĂRENI
|12,75
|COLIBAŞI
|12,75
|OINACU
|12,54
|SINGURENI
|12,33
|SLOBOZIA
|11,43
|DAIA
|11,38
|VALEA DRAGULUI
|11,31
|STĂNEŞTI
|11,19
|LETCA NOUĂ
|10,78
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,74
|BĂNEASA
|10,68
|COMANA
|10,25
|MALU
|9,65
|SCHITU
|9,6
|FRĂTEŞTI
|9,51
|BUTURUGENI
|9,17
|GOSTINU
|9,14
|HERĂŞTI
|8,85
|MIHAI BRAVU
|8,77
|BULBUCATA
|8,6
|VÂNĂTORII MICI
|8,31
|GOGOŞARI
|7,38
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|7,37
|IZVOARELE
|7,26
|CREVEDIA MARE
|7,25
|STOENEŞTI
|7,2
|GĂISENI
|7,09
|VĂRĂŞTI
|6,9
|VEDEA
|6,18
|ISVOARELE
|5,76
|GHIMPAŢI
|5,7
|GOSTINARI
|5,66
|COSOBA
|5,42
|HOTARELE
|4,65
|ROATA DE JOS
|4,5
|CLEJANI
|4,21
|BUCŞANI
|4,05
|PRUNDU
|4,03
|GĂUJANI
|4,01
|PUTINEIU
|3,3
|MÂRŞA
|2,62
|RĂSUCENI
|1,94
|TOPORU
|1,16
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)